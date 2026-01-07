PSG : Luis Enrique sur le départ, Campos fait une annonce retentissante ! 

Alors qu’une rumeur a surgi mardi soir sur un départ de Luis Enrique du PSG cet été, Luis Campos a fait une réponse fracassante.

Connu pour ses scoops, qui font souvent pschittt, François Gallardo a fait une annonce sur l’avenir de Luis Enrique au PSG mardi soir. « Luis Enrique a décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il souhaite mettre un terme à son aventure là-bas. Son désir est de relever un nouveau défi dans un autre championnat, la Premier League… Manchester United. La période faste est terminée ! Passons aux choses sérieuses », a-t-il affirmé sur X.

Forcément, les supporters du PSG se sont inquiétés même s’ils savent que Gallardo mise à côté la plupart du temps. Le PSG n’a pas tardé à répondre. Sollicité par Olivier Tallaron, Luis Campos a coupé court sans détour. « Fake News à 100. » Une formule sèche, directe, assumée, qui ne laisse aucune place à l’interprétation. Le message est clair : Luis Enrique est pleinement engagé dans le projet parisien et aucune décision de départ n’a été actée ou même envisagée.

🚨💣 EXCLUSIVA MUNDIAL



Luis Enrique ha tomado la decisión de abandonar el Paris Saint-Germain en verano. Quiere acabar su etapa.



Su deseo es iniciar un nuevo reto en otra liga La Premier…Manchester United



¡Fin boom! Al lío 👉🏻💣🔥 pic.twitter.com/clLd3oJYsC — François Gallardo (@F_GallardoTV) January 6, 2026

Cette sortie publique du conseiller sportif n’est pas anodine. Elle traduit une volonté ferme de protéger la stabilité du club à un moment clé de la saison, alors que le PSG est encore engagé sur plusieurs tableaux. En interne, la direction ne veut surtout pas laisser prospérer des rumeurs susceptibles de fragiliser le vestiaire ou d’alimenter un climat de doute autour du projet sportif.

Reste un élément qui alimente malgré tout les discussions : l’historique de Luis Enrique. Le technicien espagnol n’a jamais dépassé trois saisons sur un banc, que ce soit au FC Barcelone, avec la sélection espagnole ou ailleurs. Un constat factuel qui nourrit les spéculations, mais qui ne suffit pas à donner du crédit à l’annonce de Gallardo.

Pour l’heure, la position du PSG est limpide. Luis Enrique est sous contrat, soutenu par sa direction, et pleinement concentré sur ses objectifs. Le reste relève du bruit médiatique. Et sur ce coup-là, Luis Campos a choisi la méthode forte pour rappeler une chose essentielle : au PSG, ce genre de rumeur ne passe plus sans réponse.