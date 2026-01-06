FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita tente un gros coup au PSG

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Toujours en quête d’un renfort en défense centrale, le FC Nantes continue de s’activer au Mercato et a tenté un coup au PSG.

Le FC Nantes ne désarme pas. Malgré le contretemps Zakaria Aboukhlal, les Canaris ont prévu de recruter massivement au mercato hivernal. Notamment en défense centrale. Si plusieurs pistes ont été lancées ces dernières semaines, une tentative bien plus ambitieuse a été effectuée du côté du PSG.

Le FC Nantes a sondé le PSG pour Beraldo

Selon nos informations, Waldemar Kita a tenté un coup audacieux en se renseignant sur Lucas Beraldo (22 ans). Arrivé à Paris en janvier 2024 avec une forte cote et un potentiel certain, le défenseur brésilien du PSG n’est pas un dossier simple. Le FC Nantes a exploré la possibilité d’un prêt sec, sans option d’achat, dans l’idée de renforcer immédiatement son secteur défensif sans engager de lourdes dépenses. Un profil jeune, gaucher, capable de s’adapter rapidement à la Ligue 1, qui cochait plusieurs cases du côté de la Jonelière.

Un dossier distinct de Tylel Tati

Cette approche pour Beraldo est indépendante du dossier Tylel Tati. Le jeune défenseur du FC Nantes plaît bien aux décideurs parisiens mais les deux situations ne sont pas liées. Kita n’a pas cherché à monter une opération croisée ou conditionnée entre les deux clubs. Pour l’heure, le PSG n’a pas donné suite. Aucune réponse officielle n’a été transmise au FC Nantes, laissant le dossier en suspens. À Paris, la réflexion est globale et dépendra autant de l’évolution de l’effectif que des besoins immédiats de Luis Enrique, notamment avec un calendrier chargé et des incertitudes physiques dans le secteur défensif.

Le FC Nantes reste en alerte

Du côté des Canaris, cette tentative illustre une chose : le club ne se contente pas de pistes secondaires. Malgré un contexte sportif délicat, la direction du FC Nantes cherche un profil capable d’apporter une vraie plus-value immédiate. Même sans réponse du PSG à ce stade, le chantier défensif reste donc ouvert. Si Paris venait à entrouvrir la porte, le FCN serait prêt à se positionner rapidement. En attendant, Kita et les siens poursuivent leur travail en coulisses, bien décidés à ne pas rater ce mercato hivernal.

Bastien Aubert