FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 19:20
Zakaria Aboukhlal (Torino, 25 ans) devait débarquer ce jeudi au FC Nantes mais la piste viendrait subitement de se refroidir à Turin.

Nous en faisions l’écho ce matin : après quelques jours de tensions liées à un petit différend d’ordre financier, l’arrivée de Zakaria Aboukhlal semblait sur les rails au FC Nantes. Selon nos informations, confirmées par Nicolo Schirra, le Marocain était attendu ce jeudi dans la cité des Ducs pour un prêt jusqu’à la fin de saison, accompagné d’un contrat courant jusqu’en juin 2030. En parallèle de la belle victoire des Canaris à Marseille (2-0), dimanche, les dirigeants du FC Nantes ont accéléré le dossier pour que le joueur de 25 ans puisse être prêt dès le match de dimanche prochain face à l’OGC Nice, en 16es de finale de la Coupe de France (18h).

Baroni ne veut plus lâcher Aboukhlal !

Mais hier, Marco Baroni, son entraîneur à Vérone, a surpris en titularisant Aboukhlal au poste de piston gauche lors de la victoire 3-0 contre le Hellas.Averti, l’ancien Toulousain a livré une prestation honorable avant d’être remplacé par Dembélé à la 83e minute, confirmant qu’il est en bonne condition physique. Et cela n’a pas échappé à son coach. En effet, selon nos dernières informations, Baroni compte à présent sur Aboukhlal et souhaiterait le conserver.

Kaba et Sissoko toujours d’actualité

A voir toutefois si ses dirigeants le suivront, et s’il ne s’agit que d’un simple contretemps ou de coup de pression inhérent au mercato… La piste n’est pas totalement enterrée mais elle s’est donc sensiblement ralentie à l’instant T, alors que les autres dossiers chauds menant à Mohamed Kaba (Lecce) et à Ibrahima Sissoko (Bochum) sont par ailleurs toujours d’actualité.

Avec Bastien AUBERT

