Le FC Nantes et le Stade Rennais ont bien démarré l’année sur le terrain… mais aussi au mercato. Selon Africa Foot, les deux clubs se livrent une lutte sans merci pour arracher Aboubacar Sidibé, l’un des plus jeunes prodiges du FC Sochaux-Montbéliard.

Originaire de Bamako, le buteur de 19 ans s’est vite imposé comme le visage de la nouvelle génération au FC Sochaux. Signé à l’été 2025, il n’hésite pas à bousculer la hiérarchie dès ses premiers matches en Coupe de France, passant en quelques mois des U19 à la réserve puis au groupe professionnel. Son profil d’attaquant polyvalent – capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque – conjugue puissance, mobilité et instinct. Malgré un temps de jeu limité (160 minutes sur la saison en Coupe de France), sa trajectoire intrigue autant qu’elle enthousiasme les recruteurs en quête de pépites à fort potentiel de valorisation.

Pourquoi Rennes et Nantes se positionnent

La présence de ces deux places fortes du football breton sur le dossier Sidibé n’a rien d’un hasard. Le Stade Rennais, avec son effectif offensif dense et expérimenté, souhaite anticiper la relève et prépare déjà l’après. La priorité : ne pas laisser filer un jeune joueur prometteur dont la valeur peut exploser. Du côté nantais, le recrutement d’Aboubacar Sidibé répond à une volonté marquée de rajeunir et dynamiser le secteur offensif, tout en préparant l’avenir. Cette dynamique de concurrence aiguise l’appétit de chaque camp : engager Sidibé, c’est verrouiller un espoir en devenir avant que le marché ne s’enflamme.

Le FC Nantes, une stratégie gagnante ?

Les Canaris affichent un avantage clair dans cette bataille. Leur politique d’intégration des jeunes séduit et rassure les talents à construire. Le FC Nantes a multiplié les paris sur de jeunes profils récemment, et mise sur une montée en puissance progressive, à l’abri d’une trop forte pression immédiate. Pour Sidibé, ce serait l’opportunité d’intégrer progressivement la Ligue 1, une perspective rare et souvent décisive dans le choix d’un jeune joueur. À suivre de près pour ceux qui souhaitent surveiller le recrutement nantais et son évolution autour des nouveaux talents. À Rennes, le contexte est différent. La concurrence parmi les attaquants est extrême, laissant peu de place à l’éclosion immédiate d’un jeune venu de National 3. Si le club dispose d’arguments sportifs et d’une réputation solide pour faire progresser les jeunes, l’obstacle de la hiérarchie croissante reste réel.