Le Stade Rennais et Nantes prêt à se battre pour un futur crack sur le mercato !

Le Stade Rennais et le FC Nantes surveillent actuellement la progression d’Aboubacar Sidibé, jeune attaquant malien de 19 ans évoluant au FC Sochaux-Montbéliard. Selon les informations d’Africa Foot, les deux clubs auraient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur, qui continue de se structurer au sein du club sochalien.Un avantage pour Nantes : plus de chances d’obtenir du temps de jeu

Le FC Nantes a l’avantage !

Le club nantais, engagé dans une politique de rajeunissement de son secteur offensif, offre plus régulièrement des opportunités à de jeunes profils pour s’installer progressivement dans la rotation.

Une réalité sportive qui pourrait séduire Sidibé, encore en phase d’apprentissage, et soucieux de trouver un environnement où il pourrait franchir des paliers sans brûler les étapes.

Face à un Stade Rennais disposant d’une concurrence plus élevée en attaque, Nantes pourrait donc se retrouver avec un léger avantage dans ce dossier.

Les clubs français misent de plus en plus sur la jeunesse

À l’image de ce que pratiquent certains clubs européens majeurs, les formations françaises tendent de plus en plus à cibler des joueurs tôt dans leur développement.

L’objectif : anticiper la concurrence, sécuriser des profils à potentiel et, à terme, espérer une progression sportive ou une valorisation financière.

Rennes comme Nantes s’inscrivent dans cette logique, en explorant régulièrement les échelons jeunes du football français pour identifier les futurs éléments prometteurs.

Sidibé, un profil polyvalent qui monte en puissance

Arrivé à Sochaux à l’été 2024, Sidibé a quitté l’équipe U19 pour intégrer la réserve en National 3, où il s’est rapidement adapté. Capable d’évoluer à tous les postes du secteur offensif, il a également commencé à obtenir du temps de jeu au niveau supérieur, confirmant son potentiel.

À seulement 19 ans, il présente un profil encore en construction mais déjà remarqué pour :

sa polyvalence offensive,

ses qualités athlétiques,

et son sens du but.

Une situation à suivre dans les prochaines semaines

Pour le moment, aucune démarche officielle n’a été signalée, mais l’intérêt conjoint de Rennes et Nantes laisse penser qu’un mouvement pourrait s’enclencher en cas de confirmation de son évolution en club.

Sochaux pourrait donc être sollicité lors des prochaines fenêtres de transfert si le joueur continue sur sa trajectoire actuelle.