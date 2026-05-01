ASSE : Montanier vers de grosses surprises dans sa compo à Rodez ?

L’ASSE se déplace samedi soir à Rodez. Et Philippe Montanier pourrait innover dans ses choix…

L’ASSE reste sur deux déconvenues, deux défaites subies à Bastia et face à Troyes. Conséquence : elle n’est plus que 3e au classement de la Ligue 2 derrière l’Estac, déjà promue en Ligue 1, et Le Mans. A deux journées de la fin, les Verts n’ont plus leur destin entre les pieds pour une accession directe, avant de se déplacer à Rodez puis de recevoir Amiens.

Montanier élogieux envers Rodez

Ce jeudi, en conférence de presse, Philippe Montanier a mis en avant le parcours de Rodez. « Ce que réalise ce club et son coach Didier Santini, c’est remarquable. C’est une équipe qui va toujours de l’avant, qui a toujours envie d’attaquer et qui est très combative, avec un engagement énorme. Les joueurs sont très investis. Il se dégage une vraie force collective, avec aussi de très bonnes individualités. »

Le Cardinal incertain, Bernauer et Ferreira pourraient débuter

Montanier pense sans doute à Arconte et à Baldé, qui forment un duo d’attaque redoutable. Dans son point presse, le coach de l’ASSE a indiqué qu’il devrait se passer des services de Davitashvili et de Lamba, dont la saison est terminée, à l’instar de Jaber. Le Cardinal, absent contre Troyes, fera quant à lui un ultime test ce vendredi. S’il est opérationnel, l’ancien brestois pourrait débuter au sein d’une défense à 3, aux côtés de Pedro et Nadé.

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