À LA UNE DU 1 MAI 2026
[06:20]Pronostic OGC Nice – RC Lens : qui prendra l’ascendant avant la finale de Coupe de France ?
[06:00]ASSE : Montanier vers de grosses surprises dans sa compo à Rodez ?
[05:40]Pronostic PSG – Lorient : Paris veut plier la Ligue 1 avant le retour face au Bayern
[05:20]Pronostic FC Nantes – OM : Marseille peut-il envoyer les Canaris en Ligue 2 ?
[05:00]RC Lens, ASSE Mercato : Koffi va revenir à Lens, Leca a déjà tranché son avenir !
[04:40]Pronostic Rodez – ASSE : victoire obligatoire ou barrages pour les Verts ?
[00:00]FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine fricote avec une ancienne actrice de films X !
[23:00]FC Nantes : un membre du staff d’Halilhodžić balance sur les rumeurs et annonce son départ !
[22:30]RC Lens Mercato : après Saint-Maximin, Sage lance les hostilités pour un transfert prioritaire
[22:00]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé le successeur idéal de Larsonneur, mais…
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Montanier vers de grosses surprises dans sa compo à Rodez ?

Par Laurent Hess - 1 Mai 2026, 06:00
💬 Commenter

L’ASSE se déplace samedi soir à Rodez. Et Philippe Montanier pourrait innover dans ses choix…

L’ASSE reste sur deux déconvenues, deux défaites subies à Bastia et face à Troyes. Conséquence : elle n’est plus que 3e au classement de la Ligue 2 derrière l’Estac, déjà promue en Ligue 1, et Le Mans. A deux journées de la fin, les Verts n’ont plus leur destin entre les pieds pour une accession directe, avant de se déplacer à Rodez puis de recevoir Amiens.

Montanier élogieux envers Rodez

Ce jeudi, en conférence de presse, Philippe Montanier a mis en avant le parcours de Rodez. « Ce que réalise ce club et son coach Didier Santini, c’est remarquable. C’est une équipe qui va toujours de l’avant, qui a toujours envie d’attaquer et qui est très combative, avec un engagement énorme. Les joueurs sont très investis. Il se dégage une vraie force collective, avec aussi de très bonnes individualités. »

Le Cardinal incertain, Bernauer et Ferreira pourraient débuter

Montanier pense sans doute à Arconte et à Baldé, qui forment un duo d’attaque redoutable. Dans son point presse, le coach de l’ASSE a indiqué qu’il devrait se passer des services de Davitashvili et de Lamba, dont la saison est terminée, à l’instar de Jaber. Le Cardinal, absent contre Troyes, fera quant à lui un ultime test ce vendredi. S’il est opérationnel, l’ancien brestois pourrait débuter au sein d’une défense à 3, aux côtés de Pedro et Nadé.

Cardona ou Duffus pour épauler Stassin

Dans ce dispositif, Montanier devra trancher entre Ferreira et Appiah pour occuper le couloir droit, Old donnant satisfaction à gauche. Bernauer est aussi une option, en cas de forfait de Le Cardinal, voire au milieu où seuls Boakye et Kanté semblent assurés de débuter. Touché à un mollet, Moueffek a été ménagé cette semaine. Miladinovic pourrait en profiter et Montanier s’orienter vers un 3-5-2, avec Cardona et Duffus en balance pour accompagner Stassin.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSERodez AF

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Rodez AF