ASSE : deux anciens Verts ou un ancien du RC Lens pour jouer un mauvais tour en Ligue 1 ?

La course à la montée en Ligue 1 entre l’ASSE et l’ESTAC Troyes ne s’est pas jouée pas uniquement sur le terrain. En coulisses, le club aubois s’apprête à vivre un tournant majeur avec le départ annoncé de son directeur sportif Antoine Sibierski. Le futur heureux élu, avec deux anciens Verts et un ancien du RC Lens en lice, pourra peut-être jouer un mauvais tour aux Verts la saison prochaine si les deux clubs se retrouvent en Ligue 1.

Troyes en pleine réorganisation… sous pression de l’ASSE

Leader du championnat et promu en Ligue 1 après sa victoire 3-0 dans le Chaudron, Troyes avance vers la fin de saison avec l’objectif de valider son titre de champion. Mais en interne, la stabilité n’est plus totale.

Le départ d’Antoine Sibierski, qui n’a pas encore été officiellement acté, ouvre déjà une réflexion profonde sur sa succession. Plusieurs profils circulent et montrent que le City Group prépare une nouvelle étape du projet troyen.

Cabaye, Gomis, Blanchard : trois profils, trois directions possibles

La liste des candidats s’allonge et illustre les ambitions du club.

Yohan Cabaye, le profil structuré

Ancien international français et joueur de l’ASSE, aujourd’hui en charge de la formation au PSG, Yohan Cabaye est cité comme une piste sérieuse, selon Onze Mondial. Des échanges auraient déjà eu lieu avec les dirigeants troyens. Son profil séduit pour sa connaissance du haut niveau et sa vision long terme.

Bafétimbi Gomis, le lien avec le passé et la Ligue 1

Autre option étudiée : Bafétimbi Gomis, autre ancien joueur passé par l’ASSE et déjà en réflexion sur sa reconversion. Son nom revient avec insistance dans le projet troyen, même s’il a récemment démenti certains contacts. Un choix symbolique, mais aussi stratégique pour un club cherchant une identité forte.

Jocelyn Blanchard, la piste expérimentée

Enfin, Jocelyn Blanchard, ancien dirigeant de Dunkerque et du RC Lens, est également dans les discussions. Sa connaissance du football français et des structures de club en fait un candidat crédible pour accompagner la transition.

Un duel ASSE – Troyes qui dépasse le terrain

Cette saison de Ligue 2 illustre une rivalité forte entre deux clubs aux ambitions similaires. L’ASSE, portée par un projet de remontée immédiate, doit composer avec un concurrent troyen soutenu par un modèle structuré et international.

Malheureusement, il semble trop tard pour que les Verts profitent de cette petite faille en interne dans le but de doubler Troyes au classement. À voir si les deux équipes se retrouveront la saison prochaine en Ligue 1…