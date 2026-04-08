PSG, ASSE : Yohan Cabaye a déjà donné sa réponse pour rejoindre Brest !

Alors que le Stade Brestois prépare déjà l’avenir en coulisses, le PSG se retrouve indirectement impliqué dans la succession de Grégory Lorenzi. En ligne de mire : Yohan Cabaye, actuel directeur sportif du centre de formation parisien et ancien joueur de l’ASSE notamment.

Un départ probable de Lorenzi qui force Brest à anticiper

Directeur sportif brestois depuis 2016, Lorenzi est une pièce maîtresse de la stratégie sportive du club. Stabilisé en Ligue 1 et auréolé d’une qualification historique en Ligue des champions lors de la saison 2023-2024, Brest doit désormais envisager son remplacement.

Conscient de l’importance de ce rôle, Lorenzi ne souhaiterait pas quitter le club sans avoir sécurisé la succession. Avec une structure dirigeante resserrée, personne au sein du club ne dispose de son réseau ou de son expérience pour sonder efficacement le marché des directeurs sportifs.

Yohan Cabaye, un profil qui séduit Brest

Parmi les pistes étudiées, le nom de Yohan Cabaye revient avec insistance. Actuel directeur sportif du centre de formation du PSG, l’ancien milieu international français passé par l’ASSE (2019-2020) a gravi les échelons depuis son arrivée au club parisien, passant de coordinateur des jeunes à directeur sportif adjoint, avant de prendre la tête de la direction sportive de la formation.

Âgé de 40 ans et détenteur de la licence UEFA Pro, qui lui permet d’exercer des fonctions de haut niveau dans un club professionnel, Cabaye est également diplômé du CDES de Limoges, où il a étudié dans la même promotion que Lorenzi. Cette proximité et leur relation entretenue depuis ont renforcé l’intérêt brestois pour son profil.

Un challenge séduisant malgré un contexte exigeant

Si Cabaye connaît un contexte parfois délicat au PSG — avec une enquête interne qui lui a valu un avertissement avant d’être maintenu à son poste — ses résultats sportifs restent solides, notamment avec les équipes jeunes du club parisien toujours en lice dans les compétitions majeures de formation.

Selon L’Équipe, le Nordiste se dit prêt à franchir un cap dans sa carrière et à assumer pleinement les responsabilités d’un directeur sportif en Ligue 1, un rôle que Brest pourrait lui offrir dans les semaines à venir.

Un dossier encore à ses débuts

Pour l’heure, aucun contact officiel n’a été annoncé entre Cabaye et le Stade Brestois, et le dossier reste à l’étude. Néanmoins, l’intérêt brestois pour l’ancien international français illustre la volonté du club de préparer son avenir en anticipant un départ majeur au sein de sa direction sportive.