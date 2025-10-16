La tension monte au Paris Saint-Germain !

Selon plusieurs sources internes, Yohan Cabaye (directeur du centre de formation) et Luis Campos (directeur sportif) seraient en désaccord total sur la gestion des jeunes du club.

Certains salariés évoquent même une véritable fracture en coulisses, où les deux hommes prendraient des décisions chacun de leur côté… sans jamais se consulter.

Résultat ? Le vestiaire et le centre de formation seraient désormais divisés entre deux clans : les “contrats Cabaye” et les “contrats Campos”.

Une situation explosive qui commence à faire jaser au Camp des Loges.

Cabaye, proche du quotidien des jeunes, défendrait une approche plus humaine et formatrice, tandis que Campos, fidèle à sa réputation, privilégierait une logique de rendement et de marché.

Face à la polémique grandissante, le PSG a rapidement démenti ces rumeurs, assurant que les deux dirigeants travaillent main dans la main, citant en exemple le premier contrat professionnel de Quentin Ndjantou signé cet été.

Mais en interne, certains parlent déjà d’une ambiance électrique entre les deux hommes forts du projet parisien. Entre visions opposées et égos puissants, la tempête pourrait bien gronder au-dessus du centre de formation du PSG…