ASSE, RC Lens, LOSC Mercato : deux clubs de L1 en finale pour Grégory Lorenzi, les Verts hors-jeu ?

Selon les informations de But!, Grégory Lorenzi (Stade Brestois) est bien courtisé en vue du mercato. Un club de Ligue 1 pourrait rafler la mise.

Grégory Lorenzi est devenu l’un des profils les plus recherchés de Ligue 1 au poste de directeur sportif. Artisan majeur de la montée en puissance du Stade Brestois (notamment auteur d’une campagne de Ligue des Champions réussies en 2024-2025), l’homme de 42 ans incarne une réussite rare dans un club aux moyens limités.

Lorient et Nice en finale pour Lorenzi ?

En poste depuis 2016, Lorenzi arrivera bientôt au terme du cycle de dix ans qu’il s’était fixé avant d’envisager un autre challenge. Si en l’état rien n’est acté, la possibilité de le voir quitter Brest prend de l’ampleur. Par conséquent, son profil intéresse de plus en plus.

Selon les informations de L’Equipe : l’ASSE, le LOSC, le RC Lens ou encore l’OGCc Nice suivent attentivement sa situation. Le quotidien sportif ajoute que le Gym serait en pole position… malgré un possible désengagement d’Ineos ces prochains mois. Dans l’hypothèse d’un départ, de plus en plus probable, le Stade Brestois réfléchirait par ailleurs à recruter Yohan Cabaye pour le remplacer.

But! confirme un intérêt marqué pour Lorenzi et rajoute un club sur la liste : Lorient. Selon nos informations, le FCL serait même une option plus que sérieuse. Nommé à la direction sportive du club en juin 2024, Laurent Koscielny n’a pas été choisi par la gouvernance actuelle, qui envisagerait un nouveau projet de développement de joueurs sur un modèle proche de BlueCo à Strasbourg.

L’ASSE pas fermée à un nouveau candidat ?

Aujourd’hui, l’élan de départs initié par Olivier Pantaloni et Yannick Cahuzac lancerait un nouveau cycle propice à l’intronisation d’un nouveau directeur sportif chevronné. Lorenzi a le profil. De son côté, s’il devait quitter le SB29, l’ancien défenseur corse entend privilégier un projet dans lequel il pourrait enfin avoir les coudées franches pour recruter.

Dans des proportions mesurées, Black Night Football Club, le puissant actionnaire du FC Lorient aux 550 M$ de fonds propres, pourrait lui offrir ce privilège. Et il le sait. Lorenzi sait aussi que le LOSC est intéressé mais que la personnalité et l’ingérence d’Olivier Létang dans les transferts sont des freins. Toujours d’après nos sources, l’ASSE ne serait de son côté pas fermée à l’arrivée d’un renfort au sein de sa cellule recrutement cet été mais ne ferait pas forcément de Lorenzi une priorité.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2