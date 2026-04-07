ASSE : Loïc Perrin prépare le mercato avant d’être remplacé par Lorenzi ?

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne avance sur deux fronts. Sur le terrain, les Verts jouent leur montée. En coulisses, le mercato est déjà lancé… avec une question qui commence à émerger : Loïc Perrin prépare-t-il l’avenir… pour un autre ?

Perrin anticipe déjà le prochain mercato

Portée par l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a totalement relancé sa saison. Invaincus sur les huit derniers matchs, les Verts occupent désormais la 2e place, avec la montée en ligne de mire.

Mais malgré cette incertitude sportive, le club n’attend pas pour préparer l’avenir. Et Loïc Perrin est déjà à l’œuvre.

Si on parle de la préparation de la saison prochaine, plutôt du recrutement et de la stratégie pour la construction de l’effectif, on y est déjà depuis un bon moment.

On a réfléchi à plusieurs options. On est déjà en contacts avec certains joueurs pour l’année prochaine.

Un travail de fond déjà bien engagé, même si tout reste conditionné à la division dans laquelle évoluera le club.

Des départs actés, des pistes déjà lancées

Le chantier est important. Plusieurs départs sont déjà programmés, comme ceux de Florian Tardieu ou João Ferreira.

En parallèle, les premières pistes émergent :

Ewen Jaouen au poste de gardien,

Martin Adeline et voir même le retour de Mathis Amougou au milieu,

ou encore Mathys Detourbet ou Giovani Versini en attaque.

Aujourd’hui je pense qu’on fait un travail intéressant, on va un peu plus en profondeur sur le recrutement des joueurs en attendant de savoir où l’on sera la saison prochaine.

Une stratégie claire : anticiper, puis accélérer une fois la montée (ou non) actée.

Lorenzi en embuscade pour reprendre le projet ?

Mais en parallèle de ce travail, un autre dossier agite les coulisses : celui de Grégory Lorenzi.

Très courtisé après son travail au Stade Brestois, il pourrait devenir le futur directeur sportif des Verts… notamment en cas de montée en Ligue 1.

Une arrivée qui poserait forcément la question du rôle de Perrin dans l’organigramme.

Kilmer Sports prêt à structurer l’avenir

Propriétaire de l’AS Saint-Étienne, Kilmer Sports veut structurer le club sur le long terme.

Dans cette optique, attirer un profil comme Lorenzi, reconnu pour sa capacité à bâtir avec des moyens limités, serait un choix fort pour lancer un nouveau cycle.

Une bataille avec les cadors de Ligue 1

Mais le dossier est loin d’être simple. Le RC Lens, le LOSC Lille et l’OGC Nice sont également sur les rangs.

Une concurrence sérieuse qui pourrait compliquer les plans stéphanois.

Perrin prépare… mais pour qui ?

Alors que Loïc Perrin avance sur le mercato, une question reste en suspens : sera-t-il toujours aux commandes pour finaliser ces dossiers cet été ?

Entre préparation active et possible arrivée de Grégory Lorenzi, l’ASSE pourrait vivre un tournant majeur dans son organisation.

Et comme souvent à Saint-Étienne, tout pourrait se jouer… dans les prochaines semaines.