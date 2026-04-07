Philippe Montanier a pu compter sur plusieurs retours à l’entraînement de l’ASSE, à quatre jours de recevoir Dunkerque à Geoffroy-Guichard (20h).

Cette fois, le sourire est de retour du côté de l’ASSE. Après le match frustrant à Nancy (1-1), marqué par plusieurs alertes physiques, Philippe Montanier peut compter sur une vague de retours bienvenue à l’entraînement. À quatre jours du match contre Dunkerque à Geoffroy-Guichard (20h), les signaux sont clairement au vert.

Selon Peuple Vert, la principale inquiétude concernait Kevin Pedro. Sorti sur civière le week-end dernier, le défenseur formé au club a finalement rassuré tout le monde en participant à la séance collective. Le choc avait été impressionnant, mais sans conséquence grave. Sa présence ouvre la porte à une disponibilité dès samedi, un soulagement pour le staff stéphanois.

Des retours à la pelle à l’ASSE !

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Mahmoud Jaber a lui aussi retrouvé le groupe. Une étape importante pour le milieu de terrain, qui pourrait rapidement réintégrer la rotation. Même dynamique pour Djylian N’Guessan, également de retour à l’entraînement collectif. Dans le même temps, Mickaël Nadé, pourtant sorti à la pause contre Nancy, était bien présent. Dennis Appiah a lui aussi participé normalement à la séance, confirmant que les pépins physiques s’éloignent peu à peu. Enfin, Chico Lambacontinue de monter en puissance, offrant une option supplémentaire au staff.

Ce retour progressif des forces vives tombe au moment idéal. À l’approche d’un match important face à Dunkerque, l’ASSE retrouve de la profondeur et des solutions dans plusieurs secteurs du jeu. Pour Montanier, c’est un véritable bol d’air. Après une période marquée par les doutes et les absences, le groupe semble enfin se reconstituer. Reste désormais à transformer ces bonnes nouvelles en performance sur le terrain. Une chose est sûre : les Verts arrivent face à Dunkerque avec un effectif revigoré… et des ambitions relancées.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2