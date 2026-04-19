Formé à l’ASSE, Bafétimbi Gomis pourrait bientôt rejoindre… le rival direct des Verts. Une hypothèse qui fait déjà grincer des dents, alors que Troyes prépare activement son retour en Ligue 1.

C’est une information qui risque de faire réagir du côté de l’ASSE. Un ancien visage emblématique des Verts pourrait prochainement s’engager… chez le rival direct. Selon L’Équipe, Bafétimbi Gomis est pressenti pour devenir directeur sportif de l’ESTAC ! Un choix fort, dans un contexte déjà brûlant.

Troyes prépare déjà la Ligue 1

Leader de Ligue 2, Troyes est en passe de valider son retour dans l’élite. Le club aubois, propriété du City Group, anticipe déjà la suite avec une restructuration interne. Le départ d’Antoine Sibierski, prévu à l’issue de la saison et pressenti à Anderlecht comme But! vous l’a déjà fait savoir le 13 avril dernier, ouvre la porte à un nouveau projet sportif. Et le profil de Gomis coche plusieurs cases.

À 40 ans, l’ancien international français n’a pas tardé à se projeter après la fin de sa carrière en 2024. Il s’est formé aux métiers du football, multipliant les rencontres avec des dirigeants et préparant activement sa reconversion. Un travail de fond qui pourrait aujourd’hui déboucher sur une première expérience majeure dans un rôle stratégique. Si son image reste fortement associée à l’ASSE, Gomis connaît aussi Troyes. En 2005, il avait disputé une demi-saison sous les couleurs du club aubois en Ligue 2, avec 13 matchs et 6 buts inscrits. Un passage court, mais qui pourrait peser dans la balance aujourd’hui.

Un symbole fort… et sensible

Formé à l’ASSE, Gomis incarne une partie de l’histoire récente des Verts. Le voir rejoindre un concurrent direct dans la course aux sommets, au moment où Troyes domine la Ligue 2, aurait forcément une portée symbolique forte. Pour l’instant, rien n’est encore officiel. Mais la tendance est claire : Troyes veut structurer son avenir avec des profils connaissant parfaitement le football français. Et Bafétimbi Gomis pourrait bien être l’une des pièces maîtresses de ce projet. Un mouvement qui, s’il se confirme, ne laissera personne indifférent à Saint-Étienne.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2