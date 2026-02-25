FC Nantes, AS Monaco – INFO BUT! : on en sait plus sur la piste Antoine Sibierski

À LA UNE DU 25 FéV 2026
Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 10:49
💬 Commenter
Antoine Sibierski (Troyes)
Baptiste Drouet parti de la direction sportive, le FC Nantes serait intéressé par le profil d’Antoine Sibierski (ESTAC). Une piste qui aura bien du mal à aboutir, en l’état.

Sacha Tavolieri a fait savoir mardi soir que plusieurs clubs avaient des vues sur Antoine Sibierski : le FC Nantes, l’AS Monaco et Anderlecht. La formation belge serait en pole pour enrôler l’actuel directeur sportif de Troyes.

City Group vise Gérone pour Sibierski

Selon nos informations, le dossier est complexe et ne date pas d’hier. Oui, le profil de l’ancien Lensois est surveillé avec attention. Il aurait été enclenché en décembre dernier mais il était alors bloqué par City Group, qui pilote la stratégie du club aubois. Si Anderlecht fait bel et bien le forcing pour Sibierski, le plan du City Group serait de l’envoyer à Gérone à terme. Le FC Nantes, où Baptiste Drouet a été démis de ses fonctions tout récemment, semble donc loin en l’état.

Un profil « pas considéré » à l’AS Monaco

Du côté de l’AS Monaco, on nous a fait savoir que le profil n’est « pas considéré » en interne. Une équipe est déjà en place : Carlos Aviña Ibarrola (directeur sportif) et Thiago Scuro (directeur général) donnent satisfaction. Le club de la Principauté se concentre par ailleurs sur son barrage retour de Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes contre le PSG (21h).

Bastien AUBERT

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

