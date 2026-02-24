À LA UNE DU 24 FéV 2026
FC Nantes : c’est confirmé pour Kantari, pas pour Kombouaré !

Par Bastien Aubert - 24 Fév 2026, 14:00
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Un retour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes ces derniers temps n’aurait pas été évoqué en interne. En revanche, l’avenir d’Ahmed Kantari se décante.

Le FC Nantes respire un peu, mais pas pour tout le monde. Alors que les rumeurs d’un retour d’Antoine Kombouaré faisaient du bruit, la réalité est toute autre : c’est Ahmed Kantari qui voit son avenir s’éclaircir… pour l’instant.

Le FC Nantes n’a pas recontacté Kombouaré 

Il faut dire que les derniers jours ont été agités autour de la Beaujoire. Selon L’Équipe, hier, la direction du FC Nantes aurait envisagé de rappeler Kombouaré pour tenter de sauver les Canaris d’une relégation qui se profile. Mais entraîneur kanak a préféré relever le défi plus ambitieux proposé par le Paris FC, où il a été nommé lundi en remplacement de Stéphane Gilli. Emmanuel Merceron a lui clairement tranché sur X : « C’est complètement faux » que le FC Nantes l’ait contacté.

« 3 points qui sauvent Kantari pour un moment »

Pendant ce temps, Ahmed Kantari peut souffler après la victoire laborieuse contre Le Havre dimanche (2-0) : « Voyage au bout de l’ennui. Mais 3 points qui remettent le FC Nantes dans le jeu du maintien et qui sauvent Kantari pour un moment », a indiqué Merceron. Les rumeurs sur un éventuel remplaçant peuvent donc être mises de côté… au moins temporairement, alors que le FC Nantes continue sa lutte pour rester en Ligue 1 et est revenu à hauteur de l’AJ Auxerre, sèchement battu par le Stade Rennais à domicile (0-3).

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)



