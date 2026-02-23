La nomination d’Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC divise l’opinion mais Pierre Ménès a rappelé son bilan au FC Nantes.

La mémoire est aussi cruelle que sélective en matière de football. Alors que la nomination d’Antoine Kombouaré au Paris FC fait débat, Pierre Ménès a choisi de remettre l’église au milieu du village… en visant indirectement le FC Nantes. Car oui, les supporters des Canaris n’ont pas toujours été tendres avec Kombouaré. Son jeu jugé trop prudent, son management parfois rugueux, ses choix tactiques discutés : le Kanak a souvent servi de paratonnerre.

Castro et Kantari ont-ils vraiment fait mieux ?

Et pourtant, Kombouaré a maintenu le FC Nantes à flot dans des contextes tendus, parfois explosifs. Il a su mener des opérations sauvetage et éviter au FC Nantes de sombrer en Ligue 2, vers quoi le club tend dangereusement cette saison. Depuis son départ, la promesse d’un renouveau plus séduisant n’a en effet pas été tenue. Ni Luis Castro, ni Ahmed Kantari n’ont réussi à installer une dynamique supérieure. Pire, aucun des deux n’a offert autre chose qu’une nouvelle course au maintien, sans véritable progression dans le jeu ni dans les résultats. Les critiques qui pleuvaient sur Kombouaré n’ont pas disparu… elles se sont simplement déplacées vers Paris.

« Sans Kombouaré, on voit où en est le FC Nantes »

« Antoine Kombouaré arrive au PFC et avec lui son lot de critiques. C’est un peu vite oublier que c’est un grand pro honnête et droit. Et sans lui on voit où en est le FC Nantes. Bonne chance à lui », a tranché Ménès. Le message est limpide : Kombouaré n’était peut-être pas l’entraîneur le plus glamour, mais il garantissait un socle. Depuis, le FC Nantes semble tourner en rond, sans identité claire ni progression notable. Comme souvent dans le football, on réclame du changement en espérant mieux… et on finit par regretter la solidité d’hier.

