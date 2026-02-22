Le super agent Jorge Mendes est désormais celui qui gère les intérêts du jeune Bahmed Deuff… qui ne joue plus beaucoup au FC Nantes.

Le vestiaire du FC Nantes est sous tension à quelques heures de recevoir Le Havre à la Beaujoire (17h15). La gestion des jeunes passée à la loupe dans L’Équipe du jour. Avec un détail qui n’a pas échappé aux suiveurs de la Maison Jaune après que le quotidien sportif nous apprend que « Deuff a été prié de quitter le vestiaire trop exigu des pros et il était en réserve (N3) le week-end dernier. »

Mendes, le coup de trop pour Deuff ?

Ali Pacha, un observateur attentif du FC Nantes, précise que le jeune milieu défensif des Canaris (19 ans) est désormais représenté pat Jorge Mendes, via son agence Gestifute reconnue mondialement, ce qui laisserait entendre que ce changement de représentant pourrait expliquer son déclassement aux yeux du staff d’Ahmed Kantari.

Les Kita aiment avoir la main

La logique ? Les Kita adorent garder la main sur leurs jeunes talents et ont déjà collaboré par le passé avec des agents controversés comme Mogi Bayat. Résultat : un jeune prometteur dans l’impasse, entre ambitions personnelles et stratégie floue du club. Le mercato du FC Nantes s’annonce déjà épicé et le rôle de Mendes pourrait encore rebattre les cartes dans les semaines à venir.

