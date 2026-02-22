À LA UNE DU 22 FéV 2026
[15:00]OM : Beye, l’horrible clin d’oeil au Stade Rennais 
[14:30]Real Madrid Mercato : le coup bas de Mbappé au PSG pour Olise
[14:00]FC Barcelone Mercato : exit Alvarez, Flick a craqué sur ce goleador mexicain en feu ! 
[13:19]FC Nantes : Kantari maintenu jusqu’en fin saison, Franck Kita y pense !
[13:10]OL Mercato : Mbappé (Real Madrid) a détourné Endrick de l’OM !
[13:01]ASSE : en secret, Montanier a mis la main sur le sauveur de Stassin
[12:45]PSG Mercato : l’émir du Qatar dégaine une offre impossible à refuser pour Haaland 
[12:16]FC Nantes Mercato : Jorge Mendes débarque dans le vestiaire des Canaris, le premier effet est immédiat !
[11:50]Mercato : après Beye, l’OM et le Stade Rennais se déchirent pour un prodige adulé par le PSG ! 
[11:30]FC Barcelone Mercato : Harry Kane répond cash à l’intérêt du Barça
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Jorge Mendes débarque dans le vestiaire des Canaris, le premier effet est immédiat !

Par Bastien Aubert - 22 Fév 2026, 12:16
💬 Commenter
Jorge Mendes
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le super agent Jorge Mendes est désormais celui qui gère les intérêts du jeune Bahmed Deuff… qui ne joue plus beaucoup au FC Nantes.

Le vestiaire du FC Nantes est sous tension à quelques heures de recevoir Le Havre à la Beaujoire (17h15). La gestion des jeunes passée à la loupe dans L’Équipe du jour. Avec un détail qui n’a pas échappé aux suiveurs de la Maison Jaune après que le quotidien sportif nous apprend que « Deuff a été prié de quitter le vestiaire trop exigu des pros et il était en réserve (N3) le week-end dernier. »

Mendes, le coup de trop pour Deuff ?

Ali Pacha, un observateur attentif du FC Nantes, précise que le jeune milieu défensif des Canaris (19 ans) est désormais représenté pat Jorge Mendes, via son agence Gestifute reconnue mondialement, ce qui laisserait entendre que ce changement de représentant pourrait expliquer son déclassement aux yeux du staff d’Ahmed Kantari. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les Kita aiment avoir la main

La logique ? Les Kita adorent garder la main sur leurs jeunes talents et ont déjà collaboré par le passé avec des agents controversés comme Mogi Bayat. Résultat : un jeune prometteur dans l’impasse, entre ambitions personnelles et stratégie floue du club. Le mercato du FC Nantes s’annonce déjà épicé et le rôle de Mendes pourrait encore rebattre les cartes dans les semaines à venir.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot