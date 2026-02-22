Si Ahmed Kantari pourrait opter pour un onze assez classique contre Le Have à la Beaujoire (17h15), Didier Digard lui a apporté une mauvaise nouvelle avec la présence de Mory Diaw dans les buts.

À quelques heures du coup d’envoi entre le FC Nantes et le Le Havre AC (17h15), la tension est maximale. Pour les Canaris, ce match ressemble déjà à un tournant. Et une nouvelle de dernière minute vient compliquer l’équation.

Diaw titulaire, le coup dur pour le FC Nantes

Touché face au TFC (2-1) et annoncé incertain, Mory Diaw sera finalement bien présent dans les cages havraises. Didier Digard a tranché. Malgré les absences en défense, son gardien numéro un tiendra sa place. Un vrai coup dur pour les attaquants nantais. Diaw, c’est de l’expérience, de la présence sur sa ligne, et souvent des performances XXL dans les matches à pression. À la Beaujoire, sa titularisation change clairement la donne.

Un Nantes en 3-5-2 pour répondre à l’urgence

Selon L’Équipe, le FC Nantes devrait de son côté s’aligner avec une défense à trois composée d’Awaziem, Yousuf et Sylla. Objectif : solidité maximale derrière. Au milieu, le dispositif serait densifié avec Centonze, Kaba, Lepenant et Machado pour contrôler l’entrejeu et alimenter les offensifs. Devant, Tabibou remplacerait Abline pour tenter de faire sauter le verrou normand. Un choix fort, dicté par l’urgence comptable.

Le maintien en ligne de mire pour Le Havre

L’enjeu est colossal. En cas de victoire, Le Havre compterait 15 points d’avance sur le FC Nantes, actuel premier relégable avant cette 23e journée. Autant dire que le maintien serait quasiment acquis pour les hommes de Digard. À l’inverse, pour les Canaris, une défaite plongerait un peu plus le club dans la zone rouge. La Beaujoire s’apprête à vivre encore un après-midi électrique.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)