FC Nantes : le groupe pour affronter Le Havre avec un retour majeur

Par Raphaël Nouet - 21 Fév 2026, 20:11
Ahmed Kantari sur le bord de la pelouse de Louis-II, lors de la défaite du FC Nantes.
L’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match contre Le Havre (17h15) demain. A signaler le retour de Tylel Tati.

Demain, ce sera à quitte ou double pour le FC Nantes ! Après cinq défaites consécutives, les Canaris doivent absolument renouer avec la victoire, sous peine de s’enfoncer un peu plus dans la zone rouge. Auxerre (16e), qui a pris trois points d’avance et compte un meilleur goal average, recevra le Stade Rennais dans le même temps. Les Bourguignons pourraient prendre une avance considérable en cas de succès. En outre, une nouvelle contre-performance pourrait sceller l’expérience Ahmed Kantari sur le banc nantais.

Tati fait son retour après trois matches d’absence

Pour ce match, l’entraîneur des Canaris a convoqué le groupe habituel, avec toutefois un retour majeur, celui de Tylel Tati. Le jeune défenseur central a manqué les trois derniers matches. Celui à Lorient (1-2) car il était suspendu, ceux contre Lyon (0-1) et à Monaco (1-3) pour des raisons inconnues. Le staff lui reprochait une trop grande implication sur les buts encaissés. Mais vu l’urgence de la situation, toutes les considérations, bonnes ou mauvaises, sont écartées…

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach.
Défenseurs : Yousuf, Awaziem, Centonze, Cozza, Guilbert, Machado, Sylla, Tati.
Milieux : Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou.
Attaquants : El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)
01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)
07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)
15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC NantesLe Havre AC

