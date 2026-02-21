Le décompte de la billetterie à 24h du match entre le FC Nantes et Le Havre laisse à penser que la Beaujoire sonnera creux, demain, malgré l’appel d’une association à ne pas boycotter les Canaris.

Vendredi, l’association Activ Nantes a publié un communiqué pour inciter les supporters du FCN à se rendre en masse à la Beaujoire, dimanche, pour le match décisif contre Le Havre : « L’association Activ Nantes appelle celles et ceux qui le souhaitent à continuer à venir au stade ou en déplacement mais sans nos couleurs, juste en noir en en tenue sombre afin de montrer notre lassitude. Cette démarche se veut libre, réfléchi et responsable. Un message clair, porté avec respect, à la hauteur de notre engagement et de notre passion ». Mais a priori, cet appel n’a pas été entendu…

Entre 15.000 et 20.000 spectateurs attendus

Le compte X Jules le Nantais a fait un point sur la billetterie, à 24h du coup d’envoi entre le FC Nantes et Le Havre. En tribune Erdre, 2.663 places ont été vendues. En Océane bas, 930 ; en Océane haut, 1.500 ; en Présidentielle 54. La billetterie n’est pas ouverte en Jules-Verne. Cela fait 5.147 places vendues, qui s’ajoutent aux 13.130 abonnés. Si tous les encartés viennent à la Beaujoire, il y aura donc moins de 20.000 personnes. Mais si certains boycottent à cause des mauvais résultats ou pour d’autres raisons comme la météo, cela fera une affluence proche des 15.000… Un chiffre alarmant pour un match aussi important, qui témoigne de la fracture entre le FC Nantes et son public.

A cette information, Emmanuel Merceron a réagi ainsi : « Entre 15 et 20.000 personnes attendues au match demain ? On prépare les affluences L2. Le peuple nantais est tellement bien organisé ». De l’ironie qui ne masque pas le côté dramatique de la situation. Le FC Nantes est vraiment sur le point de plonger…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)