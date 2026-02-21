Bien qu’il n’ait plus les faveurs d’Ahmed Kantari au FC Nantes, Tylel Tati continue de voir la liste de ses courtisans s’allonger. Un autre club allemand, en plus du Bayern, est désormais sur les rangs.

Cela fait désormais trois matches qu’Ahmed Kantati se prive de Tylel Tati. Le premier, à Lorient (1-2), c’était contré et forcé car le jeune défenseur central de 18 ans était suspendu. Mais les deux suivants, contre Lyon (0-1) et à Monaco (1-3), il ne l’a tout simplement pas retenu dans le groupe. Il semblerait que l’entraîneur et son staff estiment que Tati est trop souvent impliqué dans des buts encaissés depuis le début de la saison. Ce n’est pas faux, mais force est de constater que ses remplaçants n’ont pas fait mieux lors des trois dernières journées…

Leverkusen, dernier venu sur le dossier Tati

Sera-t-il présent demain contre Le Havre, dans un match décisif dans la course au maintien ? Ça reste à voir. Mais cela n’empêche pas ses courtisans de se multiplier. On sait que Chelsea était prêt à miser gros sur lui cet hiver mais que Waldemar Kita avait fermé la porte à double tour, réclamant 50 M€. Le Bayern Munich, la Juventus Turin, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain étaient également sur les rangs. Selon Ekrem Konur, le Bayer Leverkusen a débarqué. Et le champion d’Allemagne 2024 a les moyens de ses ambitions, lui qui a vendu Florian Wirtz et Jeremie Frimpong à Liverpool pour 180 M€.

Mais le FC Nantes pourra-t-il se montrer strict concernant le prix de vente de Tylel Tati cet été si l’équipe est reléguée et que le défenseur continue de cirer le banc ? Rien n’est moins sûr…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)