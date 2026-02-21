Présenté comme un possible remplaçant à Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes, Pascal Dupraz s’est aussi lancé dans la politique en soutenant un candidat aux municipales d’un village varois.

Ce samedi, l’insider Emmanuel Merceron annonce que Pascal Dupraz serait intéressé par la succession d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Si les Canaris, qui restent sur cinq défaites consécutives en Ligue 1, ne s’imposent pas contre Le Havre demain, l’ancien défenseur sera très probablement débarqué, lui qui n’a pas réussi à redresser la barre depuis qu’il a remplacé Luis Castro mi-décembre. Au contraire, avec lui, le FCN est descendu dans la zone rouge. Les noms d’Olivier Dall’Oglio, Eric Chelle et Patrick Vieira ont circulé mais Pascal Dupraz a l’avantage d’avoir déjà réussi des miracles dans la course au maintien, avec Evian TG en 2014 et Toulouse en 2016.

« Ça pourrait aussi me plaire de prendre la tête d’une sélection nationale »

Mais avant de savoir si la famille Kita décidera de miser sur Pascal Dupraz, celui-ci s’est trouvé une autre activité. En effet, comme le révèle Nice Matin, il s’est lancé dans la politique ! Il se présente aux élections municipales de La Cadière d’Azur, petit village varois de 5.739 habitants, en tant que colistier de Robert Deledda, candidat sans étiquette. Au quotidien régional, l’entraîneur a expliqué : « Mon épouse a passé son enfance pas loin, elle a été commerçante à Sanary. On adore le coin. Ça fait dix-douze ans qu’on vient régulièrement à La Cadière et, depuis peu, on y vit à plein temps ».

« Quand Robert Deledda m’a sollicité, je n’ai pas hésité longtemps. Je suis un communicant. Les gens sont très sympas avec moi, je veux être sympa avec eux. Cette commune, je la kiffe. Donc si je peux apporter mon expertise sur le volet sportif… J’arrive avec conviction et humilité. Mais je veux être dans l’action. Le collectif qui entoure Robert Deledda m’a plu. Et puis c’est sans étiquette politique, ce qui me va très bien. C’est surtout les administrés qu’il faut que je booste (rires). D’autant que ça n’est pas gagné : il y a une autre liste qui se présente contre nous. Là, je profite de mon inactivité. Mais je n’ai que 63 ans, je ne sucre pas encore les fraises. Si ma dernière expérience de coach professionnel remonte à 2023, avec Dijon, je n’ai pas renoncé à entraîner. Récemment, j’ai eu des touches en L2. À l’étranger également. Ça pourrait aussi me plaire de prendre la tête d’une sélection nationale. On verra bien. Dans l’immédiat, il faut surtout gagner ces élections ! »

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)