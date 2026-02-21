Pour contester la politique prise par la direction du FC Nantes, une association de supporters des Canaris veut frapper fort contre Le Havre (dimanche, 17h15).

Le climat s’alourdit encore à la Jonelière. À deux jours de la réception du Le Havre AC (17h15), le FC Nantes doit composer avec une nouvelle fronde de ses supporters après la lassitude affichée par la Brigade Loire. Lassés par la politique menée par la direction, certains groupes entendent marquer le coup. Fort. Très fort. C’est l’association Activ Nantes qui a dégainé la première.

La Beaujoire teintée de noir ce dimanche ?

Dans un communiqué, elle appelle à une action symbolique mais visible : venir au stade sans les couleurs jaune et vert, habillés en noir ou en tenue sombre. « L’association Activ Nantes appelle celles et ceux qui le souhaitent à continuer à venir au stade ou en déplacement mais sans nos couleurs, juste en noir en en tenue sombre afin de montrer notre lassitude. Cette démarche se veut libre, réfléchi et responsable. Un message clair, porté avec respect, à la hauteur de notre engagement et de notre passion. » Le ton est posé. Mais la détermination est réelle. L’idée n’est pas de boycotter, mais de transformer les tribunes en signal d’alarme visuel. Une Beaujoire assombrie pour exprimer une colère qui ne faiblit pas.

Une défiance qui ne retombe pas

Depuis plusieurs mois, voire années, la relation entre une partie du public et la direction du du FC Nantes est sous tension. Choix sportifs contestés, stratégie floue, communication jugée insuffisante : le malaise s’est installé durablement. Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions déjà observées ces dernières saisons. Mais cette fois, le symbole est fort. Le jaune et vert, identité sacrée du club, volontairement mis de côté le temps d’un match. Un geste lourd de sens.

Un contexte sous pression au FC Nantes

Sur le terrain, les Canaris n’ont pourtant pas le luxe de la distraction. Chaque point compte dans une saison où le moindre faux pas peut coûter cher. Face au Havre, concurrent direct dans la lutte pour le maintien, l’enjeu est immense. Les joueurs d’Ahmed Kantari devront faire abstraction du contexte. Car si la tribune gronde, elle reste présente. Et l’appel d’Activ Nantes le précise : continuer à venir, continuer à soutenir, mais autrement. Sans éclat, sans folklore, en mode protestation silencieuse. Dimanche, la Beaujoire pourrait bien envoyer un nouveau message fort.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)