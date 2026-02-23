FC Nantes : Kita doit-il vendre le club en Ligue 2 ?

Les rumeurs de vente du FC Nantes ont ressurgi cette semaine et fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Le bon moment mais à quel prix ? »

« Si la relégation en Ligue 2 devait être actée, Waldemar Kita n’aurait plus vraiment le choix : il faudrait vendre le FC Nantes. Tous les signaux convergent. Depuis 2024, voire plus, le président des Canaris réfléchit à passer la main après avoir injecté plus de 100 millions d’euros dans le club. Son objectif est clair : récupérer sa mise. Mais le contexte du football français s’est considérablement dégradé, avec des droits TV en chute libre et des valorisations revues à la baisse. Attendre encore, c’est prendre le risque de voir l’actif se déprécier davantage. Sportivement, la situation fragilise tout le projet. Une descente en Ligue 2 ferait mécaniquement chuter les revenus, compliquerait l’attractivité du club et réduirait la marge de manœuvre sur le marché. Paradoxalement, ce serait aussi le moment le plus cohérent pour vendre : un prix ajusté, un projet à reconstruire, une page blanche à écrire.

Des investisseurs américains et du Moyen-Orient surveilleraient le dossier, conscients que le FC Nantes reste un club historique, doté d’un stade installé et d’une base populaire solide. Le FC Nantes demeure un beau dossier, mais sa valeur dépendra de la lucidité de son propriétaire. Il y a aussi la dimension institutionnelle. Le climat avec une partie des supporters est tendu, les choix stratégiques sont contestés, et la gouvernance est régulièrement questionnée. Une vente permettrait d’assainir l’environnement, de clarifier la vision et de redonner un souffle à un club qui s’enlise dans l’instabilité chronique. Continuer ainsi en Ligue 2 exposerait Kita à une pression encore plus forte, avec moins de moyens et plus de critiques. Dans ces conditions, vendre ne serait pas un abandon. Ce serait un acte stratégique. Pour protéger son investissement, pour préserver la valeur du club et, surtout, pour offrir au FC Nantes une chance réelle de rebondir. Parfois, savoir partir au bon moment est la décision la plus forte. »

Bastien AUBERT

« Ça n’aurait aucun sens mais on n’est plus à ça près… »

« Qu’on soit bien d’accord : pour le bien du FC Nantes, Waldemar Kita devrait le vendre au plus tôt. Mieux : il n’aurait jamais dû l’acheter. Mais d’un point de vue strictement financier, ça n’aurait aucun sens de vendre la Maison Jaune en Ligue 2, alors que sa valeur est au plus faible. Cela fait des années qu’il investit des sommes énormes dans le club. S’il veut récupérer une partie de sa mise, il doit vendre le FC Nantes alors qu’il est en Ligue 1. Ou, au pire, faire comme Roland Romeyer et Bernard Caiazzo à Saint-Etienne, à savoir vendre au moment où le club remonte dans l’élite.

Depuis huit mois, Waldemar Kita et son fils font des choix encore plus mauvais que d’habitude. Réussir à attirer Luis Castro, c’était fort, mais ne lui offrir que des recrues low cost, c’était catastrophique. Le remplacer par Ahmed Kantari en décembre était catastrophique mais attirer des joueurs meilleurs en janvier, c’était fort. Avant Le Havre, ce dimanche, le FCN est au bord du gouffre, son image désastreuse, le divorce avec le public consommer. Qui voudrait racheter un tel club aujourd’hui, sachant que sa grande force, le jeu à la nantaise qui a fait sa réputation, s’est évanoui depuis longtemps ? »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)