Philippe Montanier a tenu sa conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Rodez (20h).

À deux jours du déplacement capital à Rodez, Philippe Montanier a fait le point sur l’état de son groupe. Et si une bonne nouvelle commence à émerger pour l’ASSE, l’infirmerie stéphanoise continue de sérieusement inquiéter. Dans une conférence de presse très attendue, le coach des Verts a confirmé plusieurs forfaits importants tout en laissant entrevoir un retour surprise en défense.

Le Cardinal vers un retour inattendu

Première information positive : Julien Le Cardinal pourrait faire son retour dans le groupe dès ce week-end. « Julien Le Cardinal est bien, on le testera demain. C’est une possibilité qu’il soit disponible ce samedi », a expliqué Montanier.

Une perspective importante pour une défense stéphanoise fortement fragilisée ces dernières semaines et en manque de stabilité avant ce rendez-vous décisif pour la possible remontée de l’ASSE en Ligue 1 en fin de saison.

Davitashvili forfait, saison terminée pour Lamba

Mais derrière cette éclaircie, les nouvelles restent globalement très préoccupantes pour l’ASSE. Victime d’une entorse de la cheville, Zuriko Davitashvili est officiellement forfait pour le déplacement à Rodez. Son cas sera réévalué pour la suite, mais sa présence contre Amiens reste encore incertaine.

Autre coup dur majeur : Chico Lamba ne rejouera plus cette saison. « C’est une fin de saison pour Chico Lamba qui a une fracture de fatigue », a confirmé Montanier. Un nouveau forfait qui réduit encore les solutions défensives dans une période où l’ASSE joue sa montée.

Moueffek encore incertain

Concernant Aïmen Moueffek, le staff se montre légèrement plus rassurant malgré une grosse alerte. « Aïmen Moueffek a pris un gros coup sur le mollet, on était inquiets, mais ça va mieux », a précisé l’entraîneur stéphanois. Sa participation au match dépendra toutefois des derniers tests prévus avant le déplacement. Confronté à une accumulation de blessures à l’ASSE, Philippe Montanier reconnaît lui-même les difficultés actuelles de son groupe.

« Il n’y a malheureusement pas de dénominateur commun pour expliquer ces blessures qui sont évidemment handicapantes, mais il va falloir trouver les vertus pour passer au-dessus de ces obstacles », a-t-il analysé. À Rodez, les Verts devront trouver plus que jamais des ressources mentales pour rester en vie dans la course à la montée face à une équipe robuste à domicile : « Le RAF est une référence dans le jeu porté vers l’avant, avec une équipe qui met un engagement énorme sur chaque ballon. C’est une force collective avec de vraies individualités, même si celles-ci sont moins connues. (…) C’est un gros défi pour nous. » Peut-être le plus gros de cette saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2