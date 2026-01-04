À LA UNE DU 4 JAN 2026
FC Nantes Mercato : de bonnes nouvelles concernant Aboukhlal !

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 09:41
💬 Commenter
Zakaria Aboukhlal lors d'un match du Torino en début de saison.
Un temps dans l’impasse, les négociations entre le FC Nantes et le Torino pour Zakaria Aboukhlal sont en voie de finalisation.

Ce dimanche matin, à quelques heures du match du FC Nantes au Vélodrome, le journaliste italien Nicolo Schira apporte de bonnes nouvelles concernant l’arrivée de Zakaria Aboukhlal chez les Canaris. Selon le journaliste italien, l’ancien Toulousain est « très proche » de la Maison Jaune via « un prêt avec option d’achat de 6 M€. Nantes pousse pour convaincre le joueur et obtenir son jeu vert. Un contrat jusqu’en 2030 (prêt de six mois puis quatre années de bail) est déjà prêt ».

Prêt à jouer contre Nice dans une semaine ?

Une issue heureuse est attendue dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Il se pourrait donc qu’Aboukhlal soit à Nantes dès la semaine prochaine et en mesure de figurer dans le groupe qui accueillera l’OGC Nice le dimanche 11 janvier. Ce serait un énorme coup pour la Maison Jaune, même s’il faudra se poser la question de son utilisation dans le système d’Hamed Kantari. Car le nouvel entraîneur nantais n’est pas parti pour jouer avec des ailiers et l’ancien Toulousain n’est pas vraiment un piston…

Autre problème potentiel, le montant de son option d’achat. En cas de maintien en fin de saison, le FC Nantes devra verser de grosses sommes pour conserver les joueurs arrivés cet hiver. Et comme les droits TV seront toujours proches du néant, cela obligera le club à vendre l’un de ses joueurs bankables pour équilibrer les comptes, à choisir entre Tylel Tati et Matthis Abline…

