FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 déboule sur un dossier ambitieux des Kita

Le Paris FC s’active pour attirer Issa Diop, défenseur de Fulham, mais doit composer avec la concurrence récente affichée par le FC Nantes. Le mercato s’anime autour de l’ancien Toulousain, profil solide et expérimenté, au centre des ambitions franciliennes et nantaises.

Issa Diop, l’homme recherché de l’hiver

À 28 ans, Issa Diop est au centre de toutes les attentions en Ligue 1. Sous contrat à Fulham jusqu’en 2027, l’ex-Toulousain séduit par son expérience anglaise, ses qualités athlétiques (1,94 m) et un vécu précieux en Premier League avec West Ham puis Fulham. Depuis le début de saison, il compte quatre apparitions et 229 minutes de jeu, confirmant un statut de joueur fiable malgré une place de titulaire pas toujours acquise.

Le Paris FC n’est pas le seul à s’être positionné. Le FC Nantes, à la recherche d’un cadre pour stabiliser sa défense et franchir un cap, s’est aussi penché sur le dossier Diop. Mais le coût de ce dossier devrait déjà mettre fin aux espoirs nantais, avec un coût du transfert très élevé (environ 10 millions d’euros) et un salaire annuel estimé à plus de 4 millions.

Le Paris FC affiche de nouvelles ambitions

Selon L’Équipe, le Paris FC a lancé des discussions concrètes avec le clan Diop afin d’offrir un leadership défensif à son effectif. Ce recrutement stratégique reflète la volonté du club d’accélérer sa progression, bien décidé à rivaliser avec les meilleures charnières de l’élite. Chercher un joueur formé à l’intensité de la Ligue 1 et aguerri en Angleterre, c’est assumer l’ambition de peser sur la deuxième partie de saison.

Diop présente aussi l’avantage de posséder une maturité rare, doublée d’une expérience en équipe de France Espoirs. C’est le profil du “patron” capable d’encadrer les jeunes et d’apporter immédiatement des garanties dans une phase cruciale du calendrier. Cet intérêt partagé entre le PFC et le FCN souligne le niveau d’exigence autour du défenseur, courtisé pour ses performances et son vécu européen.

Felix Uduokhai, la solution de repli étudiée

En parallèle, le Paris FC explore également une voie alternative en cas d’échec : Felix Uduokhai, solide défenseur de Besiktas. L’Allemand, 28 ans, sous contrat jusqu’en 2027, répond aux critères : expérience, puissance physique et leadership. Cette option démontre la volonté des Parisiens de se renforcer à tout prix dans l’axe défensif.

Le marché reste ouvert, rien n’est conclu. Mais cet hiver, Issa Diop cristallise les ambitions du Paris FC et de Nantes, deux clubs prêts à se livrer une bataille décisive pour sécuriser la pièce maîtresse de leur défense. Même si cette piste paraît un peu trop ambitieuse côté nantais.