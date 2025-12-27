FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?

Comme l’a rapporté Ouest-France, une cible prioritaire s’est dégagée pour solidifier la défense trop friable du FC Nantes : Issa Diop. À 28 ans, le défenseur franco-marocain, autrefois grand espoir du football hexagonal lorsqu’il était à Toulouse, se retrouve aujourd’hui mis au placard à Fulham, avec seulement quatre apparitions en Premier League cette saison. Mais la complexité du dossier laisse peu d’espoir aux supporters désireux de voir rapidement un renfort expérimenté débarquer à la Jonelière. Solide, expérimenté, Diop coche toutes les cases du défenseur central qui ferait du bien au FC Nantes.

Un mur financier qui semble infranchissable

Rêver, c’est bien. Mais les chiffres viennent refroidir l’enthousiasme. Pour libérer Issa Diop, Fulham affiche une exigence ferme :

Montant de transfert estimé : 10 M €

Salaire annuel : plus de 4,1 M €

Contrat courant jusqu’en 2027

Pour Nantes, impossible aujourd’hui de rivaliser ni d’envisager ce niveau de charges. La réalité économique dicte sa loi, malgré l’urgence sportive flagrante. Cette saison, le temps de jeu de Diop est famélique : seulement 4 apparitions (229 minutes) en Premier League, soit moins de 15 % du temps possible.