À LA UNE DU 27 DéC 2025
[22:00]ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset
[21:00]RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !
[20:30]ASSE : la montée en Ligue 1 impossible avec Horneland, une stat le prouve !
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 20:00
💬 Commenter

Comme l’a rapporté Ouest-France, une cible prioritaire s’est dégagée pour solidifier la défense trop friable du FC Nantes : Issa Diop. À 28 ans, le défenseur franco-marocain, autrefois grand espoir du football hexagonal lorsqu’il était à Toulouse, se retrouve aujourd’hui mis au placard à Fulham, avec seulement quatre apparitions en Premier League cette saison. Mais la complexité du dossier laisse peu d’espoir aux supporters désireux de voir rapidement un renfort expérimenté débarquer à la Jonelière. Solide, expérimenté, Diop coche toutes les cases du défenseur central qui ferait du bien au FC Nantes.

Un mur financier qui semble infranchissable

Rêver, c’est bien. Mais les chiffres viennent refroidir l’enthousiasme. Pour libérer Issa Diop, Fulham affiche une exigence ferme :

  • Montant de transfert estimé : 10 M €
  • Salaire annuel : plus de 4,1 M €
  • Contrat courant jusqu’en 2027

Pour Nantes, impossible aujourd’hui de rivaliser ni d’envisager ce niveau de charges. La réalité économique dicte sa loi, malgré l’urgence sportive flagrante. Cette saison, le temps de jeu de Diop est famélique : seulement 4 apparitions (229 minutes) en Premier League, soit moins de 15 % du temps possible.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot