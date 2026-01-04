À LA UNE DU 4 JAN 2026
FC Nantes : avant l’OM, les Kita se prennent un tacle estampillé Stade Rennais !

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 07:45
💬 Commenter
Le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, avant le match de Coupe de France contre Concarneau.
La victoire du Stade Rennais à Lille (2-0) a faire dire aux supporters du FC Nantes que faire confiance à son entraîneur même dans la tempête peut porter ses fruits…

En attendant de voir comment le FC Nantes version Hamed Kantari va débuter la nouvelle année, cet après-midi à Marseille, les supporters des Canaris ont pris bonne note du résultat de l’ennemi rennais hier à Lille (2-0). Il ne leur a pas échappé que leur club et le SRFC ont pris des directions radicalement opposées après un début de saison très compliqué. Alors que le FC Nantes a décidé de renvoyer Luis Castro, le Stade Rennais a fait confiance à Habib Beye. Et s’en trouve récompensé avec six victoires lors des sept derniers matches toutes compétitions confondues…

« Comme quoi, ça peut prendre avec le temps, un coach ! »

Sur X, l’insider Emmanuel Merceron n’a pas manqué de tacler les Kita en prenant en exemple le voisin rennais : « La folie pour Beye quand même. Trente points à la mi-saison, placé pour l’Europe. Alors qu’il s’est fait signifier son départ, avant de rester in extremis y a trois mois. Comme quoi, ça peut prendre avec le temps, un coach ! ». Un soutien en bonne et due forme envers Luis Castro, écarté de façon assez injuste et sans aucune classe par les Kita père et fils. Et notamment le directeur général, Franck, qui avait tout fait pour le recruter, se félicitait de ses valeurs et ne répondait même plus à ses appels lors des derniers jours…

Laisser du temps à un entraîneur, c’est bien, lui donner les joueurs nécessaires pour mener sa mission à bien, c’est mieux ! Car si Luis Castro avait pu bénéficier dès l’été dernier des recrues qui sont en train d’arriver sur les bords de l’Erdre, sans doute que la première partie de saison du FC Nantes aurait été différente !

