FC Nantes : Kantari a tranché et va se servir de l’OM pour faire tomber des têtes !

Alors que le FC Nantes s’apprête à défier l’Olympique de Marseille au Vélodrome ce dimanche 4 janvier en Ligue 1 (17e journée), le contexte est plus tendu que jamais pour les Canaris.

Un groupe chamboulé + une certaine volonté affichée ?

Selon Emmanuel Merceron, suiveur du club, le groupe nantais emmené à Marseille par Ahmed Kantari aurait une dimension symbolique pour certains joueurs — notamment pour ceux qui sont prêtés ou dont l’avenir dans le club est incertain. L’idée circulerait que le club veut envoyer un signal fort aux joueurs prêtés ou en fin d’aventure, en leur montrant qu’ils ne sont « plus les bienvenus » et qu’ils doivent clairement comprendre leur rôle ou leur place dans l’effectif.

Ce type de posture traduit, pour certains observateurs, une dynamique interne parfois fragile au sein du vestiaire, surtout dans un club qui lutte pour sortir de la zone rouge. Cette annonce aurait été faite à l’équipe dès le début de la semaine avant le déplacement à Marseille, avec une « opération commando » et des surprises à venir dans le 11 nantais, comme évoqué par l’insider Bouchaib Hailoui.

À noter cependant que le groupe officiel n’a pas encore été communiqué par le FC Nantes.

L’état du groupe nantais avant le match

Sur le plan formel, l’entraîneur Ahmed Kantari a confié un groupe presque complet pour défier l’OM :

Nantes devra se passer de Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem , absents car retenus à la CAN 2025 avec leurs sélections.

, absents car retenus à la avec leurs sélections. Louis Leroux et Herba Guirassy ont repris l’entraînement et sont de nouveau disponibles.

et ont repris l’entraînement et sont de nouveau disponibles. La recrue Rémy Cabella, arrivée en début de semaine, sera bien conviée à son premier groupe avec Nantes, même si son temps de jeu reste incertain.

Le club est 17e de Ligue 1, et se présente à Marseille avec l’objectif de ramener au moins un point face à une équipe phocéenne qui occupe une position plus confortable au classement.

Olympique de Marseille : un contexte différent

En effet, l’OM, 3e du championnat, aborde cette reprise de saison avec une confiance renforcée et quelques choix tactiques importants à faire, notamment sur le poste d’avant-centre.

Marseille retrouve certains cadres de retour de blessure et veut continuer sa série positive à domicile, où il reste solide depuis plusieurs semaines.