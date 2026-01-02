FC Nantes : le nouveau patron du mercato est dans le vestiaire, une recrue l’a balancé !

Après Deiver Machado, le FC Nantes a officialisé, le 1er janvier 2026, l’arrivée de Rémy Cabella en prêt en provenance de l’Olympiakos. Le milieu offensif français, fort de sa longue expérience en Ligue 1, s’est exprimé dès sa présentation ce vendredi avant le choc contre l’OM.

« Ça fait plus d’un mois, voire deux mois que je discute avec Anthony Lopes. C’est un vrai challenge, je suis content d’être là. »

Cette phrase, simple en apparence, en dit long sur l’ambiance interne autour des décisions de recrutement à la Beaujoire. Alors que Cabella n’est pas une signature spectaculairement médiatisée comme d’autres, le fait qu’il mentionne Anthony Lopes — encore gardien titulaire mais aussi figure forte du vestiaire — comme interlocuteur principal de ces échanges soulève une question : Lopes n’aurait-il pas joué un rôle actif dans le choix de cette recrue ?

👉 Lopes : leader sur le terrain… et peut-être en coulisses aussi ?

Depuis son arrivée au FC Nantes à l’hiver 2024, Anthony Lopes n’est pas qu’un simple gardien. Il est très vite devenu un leader naturel, non seulement par ses performances dans les cages mais aussi par sa présence morale dans le vestiaire. Dans plusieurs interviews et médias, il est décrit comme un joueur d’expérience qui sait ce qu’il veut et affiche un caractère de leader — une qualité que le club espérait attirer avec lui pour aider Nantes à se maintenir.

Ce rôle interne fort s’accompagnerait d’une influence plus subtile hors du terrain : celle de contribuer aux réflexions et aux décisions du mercato. Cabella n’est pas le premier dossier où l’on évoque un lien entre le gardien et le recrutement.

Ahmed Kantari, ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, a été recruté lui aussi dans une période sensible pour Nantes, et le journaliste Gilles Favard avait laissé entendre sur X que ce choix avait été apprécié et recommandé par Lopes : « Choisi par Anthony Lopes. Il faut le dire mon cher ….. sinon on appelle ça de la connivence avec la direction !! ».

Ce type de réaction reflète une réalité souvent présente dans les clubs : les leaders du vestiaire peuvent peser dans les décisions sportives en partageant leurs convictions avec la direction ou en discutant des profils qui, selon eux, pourraient renforcer l’équipe. Cela peut irriter certains supporters ou journalistes, mais c’est aussi une façon pour les joueurs expérimentés d’investir l’avenir de leur club au-delà du travail du dimanche.

💡 Pourquoi cette implication est intéressante ?

À un moment où le FC Nantes traverse une période sportive compliquée — avec des difficultés en championnat et un effectif en quête d’équilibre — avoir un joueur senior aussi impliqué peut être vu comme un signe positif ou négatif :

✅ Positif :

Cela suggère que les joueurs influents prennent leurs responsabilités et ne laissent pas la gestion sportive uniquement aux dirigeants ou aux recruteurs.

Cela peut renforcer la cohésion d’un groupe en crise.

❌ Négatif :

Cela peut alimenter des critiques internes ou externes sur une “ingérence” des joueurs dans des processus normalement réservés aux recruteurs et à la direction.

Cela expose les dirigeants à des accusations de connivence ou de manque de transparence dans les choix sportifs.

Alors que le club cherche à se maintenir et à se renforcer intelligemment cet hiver, cette influence “de l’intérieur” pourrait bien continuer à faire parler… autant dans les bureaux que dans les tribunes.