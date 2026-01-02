À LA UNE DU 2 JAN 2026
[12:00]FC Barcelone : bonne nouvelle pour Lamine Yamal avant le derby !
[11:55]OL : un renfort totamement inattendu arrive tout droit de la CAN !
[11:32]Revue de presse : Thomasson fixé à Lens, la priorité de Beye à Rennes s’envole, Clauss et 2 autres départs à Nice ?
[11:16]OM : en plein Mercato, le PSG a débloqué deux renforts à Marseille ! 
[11:05]OM, OL Mercato : le tout nouveau rebondissement qui change tout pour Abdelli ! 
[10:57]FC Nantes : après Cabella, une autre recrue officialisée en attaque ! 
[10:49]ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : une tendance forte se dégage pour Bardeli
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?
[10:07]OM : en plein Mercato, le club officialise la signature d’un nom ronflant !  
[09:48]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : pourquoi le dossier Zakaria Aboukhlal traîne autant
FC Nantes : après Cabella, une autre recrue officialisée en attaque ! 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 10:57
💬 Commenter
Ignatius Ganago (FC Nantes)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le FC Nantes vient d’annoncer le retour officiel d’Ignatius Ganago, prêté en MLS la saison dernière. 

Bonne nouvelle pour les supporters nantais : Ignatius Ganago retrouve la Ligue 1 dès cet hiver. Le buteur camerounais, de retour de son prêt au New England Revolution en MLS, renforce un effectif en pleine mutation et relance les ambitions du FC Nantes pour rester dans l’élite.

La rumeur s’est concrétisée : Ignatius Ganago portera à nouveau le maillot du FC Nantes pour cette deuxième partie de saison. Après quelques mois passés aux États-Unis, son aventure américaine s’achève et l’option d’achat fixée à 3,5 M€ n’a finalement pas été activée par le New England Revolution. Le timing est parfait : le FC Nantes enchaîne les mouvements, avec notamment l’arrivée officielle de Rémy Cabella au FC Nantes et d’autres arrivées envisagées, telles que celles de Machado ou Sissoko. Le retour de Ganago s’inscrit donc dans une vraie dynamique collective relancée dès le mois de janvier.

Un renfort offensif pour les Canaris

Dans la course au maintien, chaque but compte. Le retour de Ganago donne un nouveau souffle à une attaque qui recherchait de la percussion et de l’expérience. L’impact du Camerounais est attendu, tant il correspond au profil d’avant-centre combatif capable de peser sur les défenses. Après une parenthèse américaine, il retrouve ses repères en France et apporte à Ahmed Kantari une option supplémentaire sur le front de l’attaque, aux côtés de nouveaux coéquipiers, pour relever le défi de la Ligue 1. À voir si cette association va porter ses fruits, surtout après la présence remarquée de Rémy Cabella à l’entraînement du FC Nantes.

Pourquoi l’option d’achat n’a pas été levée

Ganago aurait pu rester en MLS, mais New England Revolution n’a pas levé l’option d’achat à 3,5 M€. Un choix qui fait les affaires des Canaris, ravis de retrouver rapidement un atout déjà intégré au vestiaire. Ce retour s’inscrit dans une stratégie de mercato positive, à l’image de la possible arrivée d’autres renforts dans les prochains jours. Le club affiche ainsi sa détermination à se donner tous les moyens pour assurer sa place en Ligue 1, en intégrant des profils expérimentés et offensifs. L’hiver sera agité sur les bords de l’Erdre, mais l’ambiance est clairement à l’optimisme. 

