À LA UNE DU 29 DéC 2025
[22:06]CAN : le Maroc d’Hakimi et El Kaabi se qualifie avec brio, ça passe aussi pour le Mali
[22:00]FC Nantes Mercato : Imran Louza de retour chez un rival de Ligue 1 ?
[21:30]Stade Rennais, ASSE : le joli témoignage de Mahdi Camara sur Jean-Louis Gasset
[21:00]OM Mercato : Benatia prêt à faire une folie pour un joueur formé au Stade Rennais ?
[20:30]FC Nantes Mercato : Cabella est déjà là, une autre recrue attendue avant l’OM
[20:00]FC Barcelone : Ronald Araújo de retour mais en sursis
[19:40]ASSE : Bafé Gomis glisse un précieux conseil Mercato aux Verts
[19:20]Real Madrid, OL Mercato : Endrick a snobé les supporters pour sa grande première à Lyon !
[19:00]CAN : Mostafa Mohamed (FC Nantes) n’a pas brillé avec l’Egypte, ça passe pour l’Afrique du Sud
[18:50]ASSE : du renfort pour Horneland à la reprise de l’entraînement !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Cabella est déjà là, une autre recrue attendue avant l’OM

Par Laurent Hess - 29 Déc 2025, 20:30
💬 Commenter

Le FC Nantes a repris le chemin de la Jonelière ce lundi. Avec Rémy Cabella.

Huit jours après leur victoire en 32es de finale de la Coupe de France à Concarneau (5-3), les joueurs du FC Nantes étaient de retour à l’entraînement ce lundi 29 décembre avant leur déplacement à Marseille, ce dimanche 4 janvier 2026 (15 h), pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

Ganago va revenir

Prêté pour six mois sans option d’achat par l’Olympiakos, Rémy Cabella était bien présent sur les terrains de la Jonelière comme l’indique Ouest-France, présent à la Jonelière. Autres bonnes nouvelles pour Ahmed Kantari : les retours de Louis Leroux et Herba Girassy. Les seuls absents étaient les deux joueurs concernés par la Coupe d’Afrique des Nations : Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem, tous deux qualifiés pour les 8es de finale avec l’Egypte et le Nigeria. Des recrues sont à envisager ces prochains jours, les dirigeants du FC Nantes ciblant notamment Zakaria Aboukhlal, comme révélé dans nos colonnes. Mais la prochaine « nouvelle tête » à débarquer devrait être Ignatius Ganago, de retour de prêt des États-Unis. L’attaquant camerounais est attendu plus tard dans la semaine, lui qui avait manqué la fin de saison en MLS à cause d’une blessure au mollet.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot