FC Nantes Mercato : Cabella est déjà là, une autre recrue attendue avant l’OM

Le FC Nantes a repris le chemin de la Jonelière ce lundi. Avec Rémy Cabella.

Huit jours après leur victoire en 32es de finale de la Coupe de France à Concarneau (5-3), les joueurs du FC Nantes étaient de retour à l’entraînement ce lundi 29 décembre avant leur déplacement à Marseille, ce dimanche 4 janvier 2026 (15 h), pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

Ganago va revenir

Prêté pour six mois sans option d’achat par l’Olympiakos, Rémy Cabella était bien présent sur les terrains de la Jonelière comme l’indique Ouest-France, présent à la Jonelière. Autres bonnes nouvelles pour Ahmed Kantari : les retours de Louis Leroux et Herba Girassy. Les seuls absents étaient les deux joueurs concernés par la Coupe d’Afrique des Nations : Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem, tous deux qualifiés pour les 8es de finale avec l’Egypte et le Nigeria. Des recrues sont à envisager ces prochains jours, les dirigeants du FC Nantes ciblant notamment Zakaria Aboukhlal, comme révélé dans nos colonnes. Mais la prochaine « nouvelle tête » à débarquer devrait être Ignatius Ganago, de retour de prêt des États-Unis. L’attaquant camerounais est attendu plus tard dans la semaine, lui qui avait manqué la fin de saison en MLS à cause d’une blessure au mollet.