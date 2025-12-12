FC Nantes : Ahmed Kantari a-t-il les épaules pour donner un second souffle aux Canaris ?

Avec le récent départ de Luis Castro, limogé du FC Nantes, les Canaris vont désormais être emmenés par Ahmed Kantari, qui était l’adjoint d’Antoine Kombouaré. Mais l’ancien coach de Valenciennes a-t-il les épaules pour donner un second souffle à ce groupe ? C’est notre débat.

« Kantari pourrait lancer sa carrière »

« Entraîneur assistant depuis plusieurs années, Ahmed Kantari a pu se frotter à ce délicat métier de coach au plus près de l’action. Il a également connu un passage très difficile mais formateur à Valenciennes, où il a été nommé entraîneur principal en période de crise. Mais il n’a pas réussi à sauver le club de la relégation en Ligue 2 et a été mis à pied en fin d’année 2024, après un début de saison compliqué en National. Ce n’est pas un CV qui fait rêver, mais en même temps, quel coach aimerait mettre son nez dans le bourbier qu’est le FC Nantes ? Antonetti, Lamouchi, ou encore Still ont été sondés, mais il ne faut pas se poser 1000 questions. Personne n’a envie d’évoluer dans ce contexte nauséabond.

Malgré tout, je pense quand même que Kantari pourrait lancer sa carrière dans un environnement très compliqué. Il a certaines idées, et s’il parvient à maintenir Nantes, un gros coup de projecteur sera mis sur lui. Ce n’est évidemment pas le choix idéal, mais les Kita n’ont justement plus le choix. Kantari est quand même un coach assez jeune (40 ans), il connaît la maison, et un bon résultat contre Angers dès vendredi soir pourra déjà apaiser une semaine très agitée au club ».

William TERTRIN

« ça s’annonce très compliqué »

« Honnêtement, je comprends le désarroi des supporters du FC Nantes et leur dégoût après le renvoi de Luis Castro, sur la forme surtout puisque le Portugais a été congédié quelques heures après avoir tenu une conférence de presse. Pour le remplacer, les Kita pouvaient difficilement prendre une décision plus impopulaire que celle de nommer Kantari, ancien adjoint du très clivant Antoine Kombouaré.

Kantari avait vécu une fin d’expérience douloureuse à Valenciennes, tombé en National. Maintenant, peut-il redresser le FC Nantes ? Il faut le souhaiter. Mais à mon sens cela passera par un bon Mercato d’hiver, Castro ayant clairement été plombé par celui opéré cet été. »

Laurent HESS