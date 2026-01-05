FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !

Le FC Nantes a été refroidi par le Torino dans le dossier Zakaria Aboukhlal. Il se tourne désormais vers un autre joueur offensif, et vers l’AS Monaco…

Nous en faisions l’écho ce matin : après quelques jours de tensions liées à un petit différend d’ordre financier, l’arrivée de Zakaria Aboukhlal semblait sur les rails au FC Nantes. Selon nos informations, confirmées par Nicolo Schirra, le Marocain était attendu ce jeudi dans la cité des Ducs pour un prêt jusqu’à la fin de saison, accompagné d’un contrat courant jusqu’en juin 2030. Mais hier, Marco Baroni, son entraîneur à Vérone, a surpris en titularisant Aboukhlal au poste de piston gauche lors de la victoire 3-0 contre le Hellas. L’ancien Toulousain a livré une prestation honorable et comme révélé un peu plus tôt, la tendance a changé : Baroni compte à présent sur Aboukhlal et souhaite le conserver. La piste s’est donc refroidi, et selon L’Equipe, le FC Nantes aurait même carrément lâché l’affaire.

Ilenikhena (ASM) est ciblé par le FCN

Alors que les autres dossiers chauds menant à Mohamed Kaba (Lecce) et à Ibrahima Sissoko (Bochum) sont toujours d’actualité, le FC Nantes étudient désormais d’autres options pour renforcer son attaque. Ahmed Kantari a demandé un attaquant de fixation, capable de jouer en point d’appui, et les dirigeants creusent la piste du Monégasque George Ilenikhena, en manque de temps de jeu à l’ASM. Le contact a été établi.

Né à Lagos, l’attaquant de l’ASM était arrivé en France à l’âge de 3 ans avec sa famille à Antony (Hauts-de-Seine) avant de rejoindre Amiens en 2021. Après de bonnes performances en équipes de jeunes (24 buts avec les U17), Ilenikhena avait fait ses débuts professionnels en novembre 2022 en Coupe de France avant d’inscrire son premier but en Ligue 2 le 13 janvier 2023 contre Bordeaux, devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue 2 à seulement 16 ans. En juin 2023, il avait été transféré au Royal Antwerp (Belgique) pour 6 M€. En Belgique, il avait particulièrement brillé en Ligue des champions en marquant un but décisif en fin de match contre le FC Barcelone (3-2), devenant l’un des plus jeunes buteurs français de l’histoire de la compétition. Le 25 juillet 2024, Ilenikhena avait rejoint l’AS Monaco. Mais en Principauté, il n’a marqué que 8 buts en un an et demi depuis son arrivée, en 47 matches. Rarement titulaire, il aspire à avoir plus de temps de jeu et verrait d’un bon œil un prêt au FC Nantes. Les dirigeants poussent dans ce sens.

Avec Bastien AUBERT