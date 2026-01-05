La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans les petits papiers du FC Nantes au mercato, Moussa Diarra (Alaves, 25 ans) est également dans le viseur de l’ASSE cet hiver.

Ciblé par le FC Nantes pour cet hiver, Moussa Diarra attire aussi l’attention de l’ASSE. Selon les informations d’Africafoot, le défenseur central du Deportivo Alavés figure parmi les options sérieusement étudiées par les Verts. Âgé de 25 ans, l’international malien est réputé pour sa puissance et sa polyvalence. Capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral gauche, le joueur formé en région parisienne a déjà une solide expérience du football français, notamment avec le Toulouse FC.

Une situation bloquée en Espagne

Arrivé à Alavés lors du mercato d’été 2024 en provenance de Toulouse, Moussa Diarra traverse une période compliquée en Liga. Malgré les départs importants en défense, comme Facundo Garcés ou Nikola Maras, le Malien ne fait plus partie des plans de son entraîneur Eduardo Coudet. Écarté du groupe, il n’a plus disputé la moindre minute en championnat depuis le 20 septembre, lors de la défaite face au FC Séville (1-2). Une situation difficile qui pousse désormais le joueur à envisager un départ pour se relancer rapidement.

Le FC Nantes et l’ASSE à l’affût

En difficulté lors de cette première partie de saison de Ligue 1, le FC Nantes a affiché son intention de recruter Diarra sous la forme d’un prêt pour le reste de la saison. Mais les Canaris ne sont pas seuls. L’ASSE suit également le dossier avec attention, consciente de la nécessité de se renforcer défensivement pour sécuriser son avenir sportif.

Kilmer en action sur le mercato

Du côté de l’ASSE, cette piste s’inscrit dans une logique claire : apporter de l’expérience, de l’impact physique et de la polyvalence à un secteur défensif en quête de stabilité. Moussa Diarra, encore sous contrat avec Alavés jusqu’en juin 2028, représente une opportunité de marché intéressante, notamment dans le cadre d’un prêt. Avec 32 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot basque, le défenseur dispose d’un vécu suffisant pour s’imposer rapidement.