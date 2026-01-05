Tenue en échec au Mans ce samedi (0-0), l’ASSE va passer une semaine sans compétition officielle avec une excellente nouvelle pour la débuter.

Bonne nouvelle pour l’ASSE. Avant de retrouver la compétition officielle le 17 janvier prochain à Mâcon, la réserve des Verts a disputé un match amical ce dimanche après-midi face à son homologue du Puy. Une rencontre maîtrisée et conclue par une victoire nette 4-1, riche d’enseignements pour le staff. Ce succès a surtout permis de jauger l’état de forme de plusieurs joueurs attendus, à commencer par Karim Cissé.

Cissé a marqué les esprits

Absent toute la première partie de saison en raison d’une blessure au genou, Karim Cissé a enfin retrouvé les terrains. Le milieu offensif de 21 ans, dont le prêt peu concluant à Annecy la saison dernière avait freiné l’élan, a marqué les esprits dès l’entame. Il n’a fallu que deux minutes à Cissé pour ouvrir le score, parfaitement servi par Jebryl Sahraoui, 20 ans. Un but rapide, symbolique, et surtout un signal fort envoyé au staff stéphanois : le joueur est de retour, et il compte bien rejouer un rôle dans la deuxième partie de saison.

Chico Lamba retrouve le rythme

Autre motif de satisfaction, la présence de Chico Lamba. L’ancien international Espoirs portugais a disputé la première demi-heure de la rencontre, lui qui n’avait plus joué depuis exactement trois mois. Pour rappel, le défenseur de l’ASSE avait quitté ses partenaires à la mi-temps du match remporté début octobre à Montpellier (2-0), touché aux adducteurs. Ce retour progressif était attendu et s’inscrit dans un plan précis de remise en condition.

Une titularisation déjà envisagée ?

Selon les tendances actuelles, Chico Lamba pourrait même être titularisé dès samedi prochain. L’ASSE affrontera Auxerre à huis clos lors d’un match amical entre deux équipes déjà éliminées de la Coupe de France. Une occasion idéale pour relancer le joueur dans un contexte maîtrisé, sans pression compétitive excessive. Dans une période où chaque détail compte, l’ASSE pourrait bien trouver des solutions en interne.