ASSE : qui de Kilmer ou d’Horneland est le responsable de la situation des Verts ?

Par Raphaël Nouet - 5 Jan 2026, 06:00
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, à son arrivée au Mans.
A mi-parcours, l’ASSE n’est que 4e de Ligue 2 alors que tout le monde la voyait écraser la compétition. La faute à qui ? Nos journalistes en débattent !

Kilmer est le principal fautif

Pour moi, s’il y a un responsable de la situation actuelle de l’AS Saint-Etienne, c’est Kilmer Sports. Le fonds d’investissement est venu avec plein d’idées, beaucoup de moyens mais force est de constater que pour le moment, le bilan est très négatif. Il a racheté un club qui venait de remonter en Ligue 1, ses choix l’ont conduit à une descente immédiate et, à mi-parcours, les Verts ne sont pas en position de remonter directement cette saison. Miser sur la data, ça peut être une bonne idée, ça a par exemple assez bien fonctionné à Toulouse. Mais dans le Forez, ça ne prend pas. Si on devait faire un bilan du recrutement de Kilmer Sports, la balance serait très négative.

Et puis, cerise sur le gâteau amer, il y a la signature d’Eirik Horneland et surtout son maintien ! Là aussi, Kilmer a voulu surprendre, innover mais le pari est raté. Pour autant, le propriétaire de l’ASSE refuse de se déjuger alors qu’après un an, le constat d’échec s’impose. En s’obstinant à maintenir le Norvégien sur le banc, Gazidis et la direction verte courent droit à la catastrophe. Car ne pas remonter en Ligue 1 avec un tel effectif en serait une assurément !

Raphaël NOUET

Horneland

« Même si beaucoup pointent du doigt, à juste titre, Kilmer Sports pour la situation mitigée de l’ASSE cette saison, il est difficile d’occulter le rôle d’Horneland dans cette dynamique. Le technicien norvégien, arrivé avec l’ambition d’insuffler un jeu offensif et structuré, a parfois réussi à tirer le meilleur de son groupe — comme lors de certaines victoires probantes et d’un 6-0 face à Pau qui a montré un potentiel collectif intéressant. Toutefois, la saison de Saint-Étienne en Ligue 2 reste très hétérogène avec des prestations oscillant entre performances convaincantes et résultats décevants, notamment dans la continuité du jeu et la solidité défensive.

Je trouve qu’Horneland ne s’adapte pas à ses adversaires, je ne sais même pas s’il les étudie avec minutie. Même si on peut en avoir après Kilmer, on ne peut pas dire que l’équipe ait l’étoffe de jouer le maintien en Ligue 2. C’est quand même un sacré groupe, certes pas épargné par les blessures, mais qui doit largement être leader. L’insistance de Kilmer à maintenir Horneland à la tête de l’équipe pose aussi débat, mais les dirigeants ne se désavoueront pas pour un entraîneur qu’ils ont absolument tenu à ramener. Le Norvégien aura, je pense, toute la saison pour accomplir la mission remontée. Je souhaite évidemment de tout cœur à l’ASSE de remonter, mais ça pourrait peut-être se transformer en cadeau empoisonné. Car, si montée il y a, Horneland restera, et je ne suis pas sûr que le garder en Ligue 1 soit une si bonne idée que ça… ».

William TERTRIN

