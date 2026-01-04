À LA UNE DU 4 JAN 2026
[06:00]ASSE : Horneland fait une nouvelle annonce retentissante sur le Mercato
[05:00]RC Lens : les Sang et Or déjà tournés vers leur retour en Ligue des Champions ?
[23:24]Le Mans – ASSE : un Vert se satisfait du nul, un autre un peu moins
[23:23]Espanyol – FC Barcelone (0-2) : le Barça remporte son derby, le Real Madrid sous pression
[23:14]LOSC – Stade Rennais (0-2) : Létang a pété un plomb, soirée cauchemardesque pour les Dogues
[23:07]CAN 2025 : le Mali élimine la Tunisie, le RC Lens devra encore attendre Sangaré et Haidara
[22:56]ASSE : Stassin encore muet au Mans, Horneland brise le silence
[22:22]OM Mercato : un contrat en or offert à la première recrue de l’été ?
[21:51]Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans
[21:48]OL : en plein mercato, Fonseca s’est trouvé un joueur atypique qui marque les esprits
ASSE : Horneland fait une nouvelle annonce retentissante sur le Mercato

Par Fabien Chorlet - 4 Jan 2026, 06:00
Eirik Horneland (ASSE)
Le coach de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est de nouveau exprimé sur le mercato après le match nul face au Mans (0-0).

Pour son premier match de l’année 2026, l’AS Saint-Étienne a été tenue en échec par Le Mans (0-0), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 2. À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a une nouvelle fois été interrogé sur le mercato hivernal. Déjà vendredi, en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Verts avait expliqué n’avoir formulé aucune demande à Kilmer Sports. Ce samedi, il est allé plus loin en affirmant ne pas attendre le moindre renfort cet hiver.

« Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver »

« Attendez-vous l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal ? Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver. Le plus important pour nous, ce sera d’arriver à récupérer les joueurs qui sont blessés. On a recruté des joueurs cet été, il faut maintenant les avoir à notre disposition pour la seconde partie de saison », a répondu le technicien norvégien en conférence de presse d’après-match. Un choix qui interpelle au regard des manques criants affichés par l’ASSE, notamment au milieu de terrain.

Propos recueillis par notre correspondant au Mans, Fabien Chorlet.

