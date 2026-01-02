À LA UNE DU 2 JAN 2026
ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !

Par Laurent Hess - 2 Jan 2026, 15:00
💬 Commenter
Eirik Horneland a été interrogé ce vendredi sur le Mercato de l’ASSE. Et sa réponse peut interpeler…

Si l’infirmerie commence enfin à se vider, l’ASSE devra encore composer avec plusieurs absences et incertitudes importantes au Mans samedi soir (20h). Ce vendredi midi en conférence de presse, Eirik Horneland a clarifié la situation de son groupe avant le déplacement dans la Sarthe. Le technicien norvégien l’a confirmé, tout le monde n’est pas encore prêt. Il devra composer avec 6 absences puisque Boakye et Jaber sont suspendus alors que Bernauer, Annan, Ferreira et Duffus ne sont pas encore opérationnels. Moueffek, lui, est incertain, et Lamba sera encore un peu juste pour débuter.

Horneland n’a pas fait de demandes à Kilmer Sports Ventures

Interrogé sur le Mercato, Horneland a ensuite eu ces mots : « Je ne suis pas concerné. Moi, je suis le coach, je suis là pour entraîner l’équipe. Il faudrait poser la question aux dirigeants ». Relancé sur ses éventuelles demandes, le Norvégien a précisé : « Non, je n’ai pas formulé de demandes, pas spécialement. Je n’ai pas vraiment d’attentes par rapport à ce Mercato. Quand nous sommes au complet, on a ce qu’il faut. Ma volonté, c’est d’avoir un groupe pas trop étoffé, c’est plus facile à gérer, et d’avoir un groupe motivé, avec des joueurs déterminés à atteindre nos objectifs. L’objectif est de construire une équipe avec des joueurs polyvalents qui m’offrent de la flexibilité, d’avoir un bon mix entre jeunesse, expérience et des joueurs capables d’être décisifs. » Tout un programme. Et on l’a compris : c’est à KSV et non à lui de réajuster cet hiver ce qui doit l’être.

