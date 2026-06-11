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FRANCE

RC Lens Mercato : Leca prêt à chiper ce buteur en feu à Paris ! 

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 14:20
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Jean-Louis Leca (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Avec le départ annoncé de Pierre Sage, Jean-Louis Leca a déjà activé plusieurs pistes alléchantes pour renforcer l’effectif du RC Lens.

Le RC Lens prépare déjà ses prochaines offensives. Alors que plusieurs mouvements sont attendus au mercato estival, les dirigeants artésiens explorent différentes pistes afin d’apporter du sang neuf à l’effectif. Et un nom commence à faire sérieusement parler de lui : celui de Mohamed Ali Zoma.

Une saison qui a attiré les regards

À seulement 22 ans, l’attaquant italo-ivoirien sort d’un exercice particulièrement réussi sous les couleurs du FC Nuremberg. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 14 buts et 5 passes décisives en 29 rencontres de Bundesliga 2. Des performances qui lui ont permis de devenir la référence offensive de son équipe et d’être élu meilleur joueur du club sur la saison 2025-2026. Au-delà des chiffres, c’est surtout son profil qui séduit les recruteurs.

Polyvalent, rapide et très mobile, Zoma peut évoluer à plusieurs postes de l’attaque. Son intelligence dans les déplacements, son pressing constant et sa capacité à attaquer la profondeur correspondent parfaitement aux exigences du football moderne.

Le RC Lens anticipe plusieurs départs

Selon le site Jeunes Footeux, plusieurs clubs suivent désormais attentivement sa situation. Le Paris FC figure parmi les candidats les plus intéressés, mais le promu francilien ne serait pas seul sur le dossier. Du côté du RC Lens, le profil de Zoma présenterait un intérêt évident. Les Sang et Or pourraient devoir remodeler leur secteur offensif dans les prochaines semaines, notamment avec les départs annoncés ou envisagés de Wesley Saïd et d’Allan Saint-Maximin.

Dans cette optique, recruter un joueur jeune, performant et doté d’un fort potentiel de progression apparaît comme une priorité logique. Le principal obstacle reste évidemment financier. Estimé à environ 8 millions d’euros, Mohamed Ali Zoma ne devrait pas quitter Nuremberg pour un montant inférieur à 10 millions d’euros.

Le joueur prêt à franchir un cap

Une somme importante mais qui reste accessible pour un club ambitieux de Ligue 1, surtout lorsqu’il s’agit d’un joueur qui a déjà démontré sa capacité à enchaîner les performances et les statistiques. Autre élément favorable pour les prétendants : Mohamed Ali Zoma serait ouvert à un départ. L’attaquant souhaiterait rejoindre l’un des cinq grands championnats européens afin de poursuivre sa progression et découvrir un niveau supérieur.

La Ligue 1 pourrait ainsi représenter une destination crédible pour la suite de sa carrière. Pour le RC Lens, le dossier mérite clairement une attention particulière. Entre son potentiel, sa polyvalence et sa marge de progression, Zoma possède plusieurs caractéristiques recherchées par les décideurs lensois. Reste désormais à savoir si Jean-Louis Leca décidera de passer à l’action avant que la concurrence ne se montre plus pressante sur l’un des attaquants les plus convoités de ce début de mercato.

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