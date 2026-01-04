ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais que demande le peuple ? »

L’ASSE n’a pu faire mieux que match nul samedi soir au Mans (0-0). Après 18 journées, elle est 4e d’un championnat de Ligue 2 qu’elle était censée dominer outrageusement en début de saison…

Après l’élimination de l’ASSE en Coupe de France à Nice (1-2) avant la trêve hivernale, Mahmoud Jaber avait dit : « On a montré qu’on avait le niveau de la Ligue 1 ». Des propos qui ont pu interpeller. Comment pouvait-on rejoindre le milieu israélien dans ses pensées alors que Nice restait sur 9 défaites consécutives dont 6 en L1, et que le Gym s’était présenté face aux Verts avec 13 absents ? Les propos de Jaber semblaient d’autant plus malvenus que l’ASSE venait de faire match nul à domicile face à Bastia (2-2), lanterne rouge du championnat de Ligue 2, en concédant deux buts face à des Corses qui avaient été jusqu’ici incapables d’en inscrire un seul loin de Furiani…

Pas besoin de renforts selon Horneland

Ces propos de Jaber ne traduisent-ils pas une certaine suffisance ? Les Verts ne se voient-ils pas un peu ou beaucoup trop beaux ? Toujours est-il que, samedi soir, au Mans, ils sont revenus avec un point. Face à des promus venus les battre à Geoffroy-Guichard cet automne, les hommes d’Horneland n’ont pas été capables de prendre leur revanche. Pourtant, leur entame a été bonne. Au coup d’envoi, l’ASSE a fait preuve d’une maitrise technique supérieure aux Manceaux. Mais Stassin, en dedans, n’a pas concrétisé cette domination et petit à petit, Le Mans s’est fait plus pressant, plus dangereux, jusqu’à repousser les Verts dans leurs derniers retranchements en fin de match. Avec ce 0-0, l’ASSE n’est plus que 4e au classement. Dans une bien meilleure dynamique, Reims est passé devant. Et le leader, Troyes, est maintenant à 7 points. Le mois de janvier offre à Kilmer Sports et ses gros moyens financiers l’occasion de réajuster l’effectif grâce au Mercato. Mais est-ce que ce sera le cas ? Horneland a expliqué en conférence de presse qu’il n’était pas impliqué dans les décisions stratégiques et qu’il n’attendait pas spécialement de renforts. Cela aussi peut interpeler, comme le silence des dirigeants. S’ils estiment eux aussi, comme Jaber, que l’ASSE a le niveau Ligue 1, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer de vrais renforts cet hiver, ni à un changement d’entraîneur qui reviendrait, pour Gazidis and co, à se désavouer. Mais après tout, l’ASSE vient de réaliser un clean sheet chez le 5e, non ? Et Lamba sera bientôt de retour pour consolider la 16e défense de L2, sans oublier Ferreira et Annan. Et dire que les supporters qui avaient bravé les kilomètres pour se déplacer au Mans ont osé chahuter tout ce joli petit monde en demandant une équipe digne de son public ! On croit rêver !

Les Verts sifflés et chahutés par leurs supporters après le match nul face au Mans (0-0) #LMFCASSE #TeamASSE pic.twitter.com/fVOW4adFkx — But! ASSE (@ButASSE) January 3, 2026