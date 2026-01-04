ASSE Mercato : un transfert imminent pourrait rapporter gros… mais pas aux Verts !

Le Grazer AK veut officiellement lever l’option d’achat sur Beres Owusu, son défenseur prêté par l’AS Saint-Étienne. Mais la pression monte : clubs autrichiens, belges et allemands se positionnent sur l’espoir des Verts.

Saint-Étienne au centre du jeu : du prêt à la revente programmée

Beres Owusu, 22 ans, s’est affirmé comme un élément clé de la défense du GAK en Autriche, alors qu’il reste sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2027. Les dirigeants stéphanois surveillent de près l’intérêt croissant que suscite leur jeune Franco-Ghanéen, dont la valeur grimpe de mois en mois.

Forts de sa progression et de ses performances irréprochables à Graz, les Autrichiens veulent activer l’option d’achat de 250 000 euros prévue dès cet hiver, comme rapporte Sky Sport Austria. Mais la véritable manœuvre du GAK s’annonce plus ambitieuse : le club envisage de revendre Owusu à un club de standing supérieur dès cet hiver pour réaliser une plus-value, tout en négociant un éventuel prêt retour jusqu’à l’été.

Convoitises en chaîne : l’Europe à l’affût de la pépite stéphanoise

La cote d’Owusu affole le marché. En Autriche, le LASK et le Rapid Vienne s’activent pour l’attirer, tandis que la Belgique observe de près : Anderlecht et le FC Anvers ont formulé de premiers signaux positifs. Deux formations de D2 allemande sont également venues aux renseignements, flairant le bon coup sur un profil défensif jeune et déjà expérimenté.

La priorité d’Owusu est claire : franchir un cap dans un championnat relevé, pour gagner du temps de jeu et s’imposer comme patron aussi bien en club que pour viser une place en sélection du Ghana lors du prochain Mondial. Son temps de jeu maximal avec le GAK renforce l’urgence du dossier et décuple les intérêts autour du joueur.

ASSE : un dossier à suivre de près avant la clôture du mercato

L’avenir de Beres Owusu est plus incertain que jamais, alors que l’AS Saint-Étienne pourrait prochainement céder définitivement l’un de ses jeunes talents. Entre suspense sportif et transaction financière, le club ligérien observe en coulisses, en espérant tirer profit de l’intérêt généralisé pour son défenseur.

Sur fond de mouvements stratégiques, la posture stéphanoise pourrait bien peser lourd dans la bataille à venir. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour Owusu, le GAK… et l’ASSE, désormais face à un marché en ébullition autour de leur prometteur défenseur.