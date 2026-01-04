OM – FC Nantes (0-2) : les notes des Marseillais et des Canaris

L’OM accueillait le FC Nantes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome. À onze contre neuf, les Canaris se sont logiquement imposés (2-0).

L’OM entame mal son année 2026. Devant une équipe du FC Nantes bien organisée, les Marseillais se sont logiquement inclinés à domicile sur un but plein d’opportunisme de Fabien Centonze. Après les expulsions d’Arthur Vermeeren et de l’entrant Bilal Nadir, le match était plié et Rémy Cabella a même corsé l’addition sur penalty (2-0).

TOPS :

Fabien Centonze

Opportuniste et buteur sur l’ouverture du score (31e), en suivant bien une frappe placée de Matthis Abline, Fabien Centonze avait déjà été solide jusque-là. Une belle activité sur son côté droit qui confirmait son retour en forme avant de sortir en se tenant la cuisse en toute fin de première période.

Junior Mwanga

Alors que des rumeurs de retour en Alsace ont fuité ces derniers jours, le joueur prêté par le RC Strasbourg a apporté toute sa technicité dans les situations chaudes dans une zone où les Nantais ont su faire jeu égal. Remplacé par Johann Lepenant peu après l’heure de jeu.

Matthis Abline

S’il voulait montrer à l’OM qu’il restait une belle affaire au mercato, Matthis Abline a tapé dans le mille. Impliqué directement sur le but nantais, l’attaquant des Canaris a provoqué le penalty du 2-0 de Rémy Cabella et a globalement donné le tournis à la défense marseillaise sur toute la largeur. Un vrai poison.

FLOPS :

Geronimo Rulli

Un non but casquette pour entamer cette nouvelle année : sur une tête en cloche anodin de Kelvin Amian, Geronimo Rulli a boxé le ballon dans ses buts mais la VAR a annulé le but pour un hors-jeu lunaire d’El Arabi (7e) ! L’Argentin est encore battu mais sauvé par son poteau sur un coup-franc direct de Tabibou (21e). Sur l’ouverture du score : il relâche une frappe placée d’Abline dans les pieds de Centonze (0-1, 30e). Un match à oublier malgré un sauvetage devant l’entrant Louis Leroux (73e).

Arthur Vermeeren

Mais qu’est-il passé par la tête d’Arthur Vermeeren ? Le Belge, discret jusque-là, a foncé sur Anthony Lopes pour le faucher sur un tacle non maîtrisé dans sa surface (27e). Il a logiquement été expulsé pour son coup de sang et prend le risque de se griller au moment où Roberto De Zerbi aura besoin de toutes ses forces vives dans un mois de janvier éprouvant. Incompréhensible.

Pierre-Emerick Aubameyang

De retour d’une CAN où il a fait polémique, le Gabonais devait-il être titularisé pour cette rencontre ? On peut se poser la question après une prestation très compliquée. Il rate la seule occasion de l’OM en première période, une tête sur Anthony Lopes sur un centre parfait d’Igor Paixao (19e).

Les notes d’OM – FC Nantes

OM : Rulli 4 – Egan-Riley 4 (remplacé par Traoré, 73e) – Pavard 3 – Medina 5 (remplacé par Murillo, 46e) – Weah 6 – Emerson 4 – Höjbjerg 5 – Vermeeren 2 – Greenwood 4 – Paixao 5 (remplacé par Nadir 3, 32e) – Aubameyang 3 (remplacé par O’Riley 61e).

FC Nantes : Lopes 6 – Cozza 6 – Centonze 7 (remplacé par Doucouré, 46e) – Machado 6 – Tati 6 – Amian 5 – Coquelin 5 (remplacé par Leroux, 57e) – Tabibou 6 (remplacé par Cabella, 57e) – Mwanga 6 (remplacé par Lepenant, 62e) – Abline 7 – El Arabi 6 (remplacé par Guirassy, 81e).

Bastien AUBERT, au Vélodrome