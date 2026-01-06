OM : pluie de bonnes nouvelles avant le PSG !

Encore secoué par la défaite face au FC Nantes (0-2), l’OM a immédiatement enclenché un changement de rythme. Direction le Koweït, où le club phocéen a décidé de s’exiler pour une mise au vert XXL avant le choc tant attendu face au PSG pour le Trophée des champions (jeudi, 19h).

L’OM a démarré l’année 2026 du mauvais pied en s’inclinant face au FC Nantes, ce dimanche à l’Orange Vélodrome (0-2). Tout n’est pourtant pas si gris dans le ciem provençal. Ce lundi après-midi, ce sont 28 joueurs qui ont pris place dans l’avion, aux côtés du président Pablo Longoria et du directeur sportif Medhi Benatia, pour prendre la direction du Koweït, où l’attend le PSG pour disputer le Trophée des Champions (jeudi, 21h). Un choix fort, symbole d’une volonté claire : resserrer les liens, remettre tout le monde sous pression positive et recréer une dynamique collective. Même suspendus pour le rendez-vous face au PSG, Bilal Nadir et Arthur Vermeeren font partie du voyage. Expulsés contre le FC Nantes, les deux milieux participeront néanmoins aux séances d’entraînement, preuve que le staff ne veut exclure personne du projet et compte maintenir tout le monde concerné.

Plusieurs retours qui font du bien

Autre motif de satisfaction, plusieurs joueurs laissés à disposition de la Pro 2 ce week-end réintègrent le groupe. Pol Lirola, Neal Maupay et Ulisses Garcia retrouvent ainsi l’effectif principal, apportant des solutions supplémentaires dans un contexte où la concurrence interne doit être relancée. Leonardo Balerdi est également de retour. Absent dimanche en raison d’un virus, le capitaine de l’OM a été aperçu avec un masque lors du déplacement, mais sa présence est déjà un signal rassurant pour Roberto De Zerbi, tant son leadership et sa solidité défensive seront précieux face à l’armada parisienne. Sans Nayef Aguerd, retenu par la CAN, l’OM vivra au Koweït une sorte de ritiro, à l’image des mises au vert mises en place en Italie au printemps dernier.

Un ritiro déguisé au Koweït

Quatre gardiens ont été convoqués, preuve que rien n’est laissé au hasard dans cette préparation loin de la Commanderie. Objectif affiché : couper avec le climat marseillais, évacuer la frustration accumulée et remettre de l’intensité, de la rigueur et de la confiance dans un groupe qui en a cruellement manqué ces dernières semaines. À défaut d’avoir rassuré sur le terrain face à Nantes, l’OM se présente enfin avec un groupe élargi, concerné et mobilisé avant d’affronter le PSG. Cette mise au vert, ces retours et cette implication collective redonnent un peu d’oxygène à un club sous tension. Reste désormais à transformer ces bonnes nouvelles en réponses concrètes sur le terrain. Car face au PSG, il ne suffira pas de voyager ensemble. Il faudra surtout montrer un tout autre visage.