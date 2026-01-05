OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions

Tout s’accélère en coulisses pour Robinio Vaz (18 ans). En pleine réflexion sur son avenir, l’attaquant de l’OM pourrait profiter du Mercato pour rebattre les cartes cet hiver. Deux clubs sont aux aguets.

L’avenir de Robinio Vaz pourrait se jouer dans les jours prochains. Mis sous pression à l’OM, où il hésite à prolonger malgré une offre sur la table, l’attaquant de 18 ans est en pleine réflexion. Selon nos informations, le RC Strasbourg est intéressé par son profil. L’intérêt du club alsacien n’est pas nouveau et Vaz a déjà échangé avec Liam Rosenior qui lui a longuement vanté les bienfaits d’un projet à la Meinau, avec un rôle important dans le jeu, de la confiance et un cadre propice à sa progression. Sauf que l’Anglais s’apprête à quitter l’Alsace poyr Chelsea, ce qui remet sérieusement en cause l’intérêt du Racing.

L’OM demande au moins 25 M€ pour lâcher Vaz

Selon L’Equipe ce lundi, deux autres clubs pensent au jeune attaquant de l’OM. Il s’agit d’Aston Villa et de l’Eintracht Francfort. Les deux formations ne seraient pas allées pour aller au delà de la simple prise d’informations. De son côté, l’OM aurait fixé le bon de sortie de Vaz entre 25 et 30 M€. Vaz semble de son côté déterminé à quitter la Canebière. Il aurait ainsi refusé la dernière proposition de prolongation de l’OM, qui lui aurait proposé de multiplier son salaire par six. Ce qui aurait convaincu l’OM de le vendre. Mais pas à n’importe quel prix. A suivre…