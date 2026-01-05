À LA UNE DU 5 JAN 2026
[22:50]Stade Rennais Mercato : un ancien flop rennais au chevet d’un concurrent direct du FC Nantes
[22:30]ASSE : Kilmer Sports offre un joli cadeau d’anniversaire à Paul Eymard !
[22:00]CAN : le Nigeria d’Osimhen écrase le Mozambique, l’Algérie et la RD Congo peuvent déjà trembler !
[21:40]OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes
[21:15]OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 21:15
💬 Commenter
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Tout s’accélère en coulisses pour Robinio Vaz (18 ans). En pleine réflexion sur son avenir, l’attaquant de l’OM pourrait profiter du Mercato pour rebattre les cartes cet hiver. Deux clubs sont aux aguets.

L’avenir de Robinio Vaz pourrait se jouer dans les jours prochains. Mis sous pression à l’OM, où il hésite à prolonger malgré une offre sur la table, l’attaquant de 18 ans est en pleine réflexion. Selon nos informations, le RC Strasbourg est intéressé par son profil. L’intérêt du club alsacien n’est pas nouveau et Vaz a déjà échangé avec Liam Rosenior qui lui a longuement vanté les bienfaits d’un projet à la Meinau, avec un rôle important dans le jeu, de la confiance et un cadre propice à sa progression. Sauf que l’Anglais s’apprête à quitter l’Alsace poyr Chelsea, ce qui remet sérieusement en cause l’intérêt du Racing.

L’OM demande au moins 25 M€ pour lâcher Vaz

Selon L’Equipe ce lundi, deux autres clubs pensent au jeune attaquant de l’OM. Il s’agit d’Aston Villa et de l’Eintracht Francfort. Les deux formations ne seraient pas allées pour aller au delà de la simple prise d’informations. De son côté, l’OM aurait fixé le bon de sortie de Vaz entre 25 et 30 M€. Vaz semble de son côté déterminé à quitter la Canebière. Il aurait ainsi refusé la dernière proposition de prolongation de l’OM, qui lui aurait proposé de multiplier son salaire par six. Ce qui aurait convaincu l’OM de le vendre. Mais pas à n’importe quel prix. A suivre…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot