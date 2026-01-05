À LA UNE DU 5 JAN 2026
[15:30]PSG Mercato : un cador du RC Strasbourg proposé à Paris ?
[15:00]ASSE : Patrick Guillou fait un aveu très inquiétant sur le club 
[14:30]OM, OL Mercato : pourquoi le dossier Abdelli patine
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick exige d’accélérer la venue de sa priorité estivale cet hiver ! 
[13:30]PSG : le retour d’Hakimi avec le Maroc ne fait pas l’unanimité à la CAN 2025
[13:05]ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 
[13:01]FC Nantes, ASSE Mercato – INFO BUT! : Moussa Diarra n’est pas la priorité des Canaris
[12:45]OM, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Ceballos ! 
[12:29]PSG Mercato : un transfert retentissant se profile, Luis Enrique s’étrangle
[12:18]RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 
OM, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Ceballos ! 

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Dani Ceballos (Real Madrid)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Intéressé un temps par Dani Ceballos (29 ans) au mercato, l’OM regarde de loin ce qui se trame entre le Real Madrid… et le Betis Séville. 

Coup de tonnerre pour l’avenir de Dani Ceballos ! Selon Fichajes, le Real Madrid et le Real Betis se se retrouvés autour d’une table pour décider de l’avenir du milieu espagnol, dont le faible temps de jeu cette saison relance toutes les spéculations sur un départ cet hiver.

Lo Celso dans la boucle ?

Si l’accord est validé, le Betis pourrait libérer Giovani Lo Celso pour rééquilibrer sa masse salariale et organiser son milieu sans perdre en compétitivité. Une décision stratégique pour la seconde partie de saison. Le Real Madrid étudie toutes les conséquences d’un départ. La sortie de Ceballos n’est pas prioritaire, mais la Casa Blanca n’exclut pas un transfert si les conditions sportives et financières sont réunies. Du côté du Betis, l’accueil du joueur serait immédiat : sa qualité, sa connaissance du club et sa capacité à élever le niveau du milieu de terrain en font une cible idéale.

Ceballos ferait du bien à l’OM

 L’objectif : s’assurer que la perte de Ceballos n’affaiblira pas l’effectif dans ce moment clé de la saison, tout en maintenant la stabilité du vestiaire et l’équilibre compétitif. Le site espagnol ne mentionne à aucun moment le nom de l’OM, signe que le club phocéen s’est totalement retiré d’un dossier prioritaire l’été dernier ? Les prochains jours le diront mais une chose est claire : Ceballos ferait du bien à l’équipe drivée par Roberto De Zerbi cet hiver…

