Intéressé un temps par Dani Ceballos (29 ans) au mercato, l’OM regarde de loin ce qui se trame entre le Real Madrid… et le Betis Séville.

Coup de tonnerre pour l’avenir de Dani Ceballos ! Selon Fichajes, le Real Madrid et le Real Betis se se retrouvés autour d’une table pour décider de l’avenir du milieu espagnol, dont le faible temps de jeu cette saison relance toutes les spéculations sur un départ cet hiver.

Lo Celso dans la boucle ?

Si l’accord est validé, le Betis pourrait libérer Giovani Lo Celso pour rééquilibrer sa masse salariale et organiser son milieu sans perdre en compétitivité. Une décision stratégique pour la seconde partie de saison. Le Real Madrid étudie toutes les conséquences d’un départ. La sortie de Ceballos n’est pas prioritaire, mais la Casa Blanca n’exclut pas un transfert si les conditions sportives et financières sont réunies. Du côté du Betis, l’accueil du joueur serait immédiat : sa qualité, sa connaissance du club et sa capacité à élever le niveau du milieu de terrain en font une cible idéale.

Ceballos ferait du bien à l’OM

L’objectif : s’assurer que la perte de Ceballos n’affaiblira pas l’effectif dans ce moment clé de la saison, tout en maintenant la stabilité du vestiaire et l’équilibre compétitif. Le site espagnol ne mentionne à aucun moment le nom de l’OM, signe que le club phocéen s’est totalement retiré d’un dossier prioritaire l’été dernier ? Les prochains jours le diront mais une chose est claire : Ceballos ferait du bien à l’équipe drivée par Roberto De Zerbi cet hiver…