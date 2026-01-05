

Un échange inattendu est à l’étude entre l’OM et le FC Barcelone, avec Mason Greenwood (24 ans) au cœur des discussions du mercato.

Le FC Barcelone prépare activement son prochain mercato estival et explore des solutions créatives pour renforcer son attaque. Confronté à des contraintes financières persistantes, le club catalan privilégie les échanges plutôt que les gros transferts en numéraire. Dans ce contexte, le nom de Mason Greenwood s’est imposé comme une cible prioritaire.

Fichajes estime que l’attaquant anglais, relancé avec succès sous le maillot de l’OM, a convaincu par son impact offensif, sa capacité à faire la différence et son efficacité devant le but. Des qualités qui séduisent fortement les dirigeants blaugranas, à la recherche d’un profil immédiatement performant.

Un échange entre Greenwood et Torres ?

Arrivé à l’OM avec des interrogations, Mason Greenwood a rapidement dissipé les doutes. Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue en Europe, et le FC Barcelone voit en lui un renfort capable d’élever immédiatement son niveau offensif, sans déséquilibrer sa masse salariale.

Pour rendre l’opération possible, le FC Barcelone envisagerait d’inclure Ferran Torres dans la balance. L’international espagnol de 25 ans n’est plus considéré comme intransférable. Malgré son professionnalisme irréprochable, son rendement irrégulier pousse le club catalan à envisager une sortie. À Marseille, le profil de Ferran Torres plaît. Joueur expérimenté, habitué aux grands rendez-vous européens et internationaux, il représenterait un renfort immédiat pour l’attaque olympienne. Surtout, l’OM pourrait se renforcer sans investissement financier massif, un paramètre essentiel dans sa stratégie actuelle.

Un contexte favorable des deux côtés



Du côté marseillais, l’arrivée de Ferran Torres offrirait une nouvelle option offensive, tout en permettant de capitaliser sur la valeur marchande de Greenwood. Le joueur espagnol pourrait bénéficier d’un rôle plus central à l’OM, avec davantage de responsabilités et de continuité. Les discussions entre les deux clubs sont encore à un stade préliminaire, mais la volonté de négocier serait bien réelle. Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre : le dossier Greenwood est désormais brûlant. Et Marseille pourrait bien être au centre de l’un des échanges les plus marquants du prochain mercato estival.