À LA UNE DU 5 JAN 2026
[08:48]FC Nantes Mercato : le prochain buteur chipé au au Stade Rennais ?
[08:12]OM Mercato : après Abdelli, Benatia saborde une piste offensive à l’OL !
[07:45]PSG, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 17e journée de L1
[07:19]ASSE : deux renforts dont un cador pour les Verts !
[07:00]OM Mercato : un attaquant du FC Barcelone en échange de Greenwood ?
[06:00]ASSE : qui de Kilmer ou d’Horneland est le responsable de la situation des Verts ?
[05:00]FC Nantes Mercato : un gros coup rêvé par le RC Lens tenté par les Kita cet hiver ?
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal déçoit au moment où Nicki Nicole a un nouveau flirt
[23:00]OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné
[22:46]Ligue 1 : le PSG s’adjuge le derby face au Paris FC, le RC Lens ne s’envole pas
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un attaquant du FC Barcelone en échange de Greenwood ?

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 07:00
💬 Commenter
Mason Greenwood (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?


Un échange inattendu est à l’étude entre l’OM et le FC Barcelone, avec Mason Greenwood (24 ans) au cœur des discussions du mercato. 

Le FC Barcelone prépare activement son prochain mercato estival et explore des solutions créatives pour renforcer son attaque. Confronté à des contraintes financières persistantes, le club catalan privilégie les échanges plutôt que les gros transferts en numéraire. Dans ce contexte, le nom de Mason Greenwood s’est imposé comme une cible prioritaire.

Fichajes estime que l’attaquant anglais, relancé avec succès sous le maillot de l’OM, a convaincu par son impact offensif, sa capacité à faire la différence et son efficacité devant le but. Des qualités qui séduisent fortement les dirigeants blaugranas, à la recherche d’un profil immédiatement performant.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un échange entre Greenwood et Torres ? 

Arrivé à l’OM avec des interrogations, Mason Greenwood a rapidement dissipé les doutes. Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue en Europe, et le FC Barcelone voit en lui un renfort capable d’élever immédiatement son niveau offensif, sans déséquilibrer sa masse salariale.

Pour rendre l’opération possible, le FC Barcelone envisagerait d’inclure Ferran Torres dans la balance. L’international espagnol de 25 ans n’est plus considéré comme intransférable. Malgré son professionnalisme irréprochable, son rendement irrégulier pousse le club catalan à envisager une sortie. À Marseille, le profil de Ferran Torres plaît. Joueur expérimenté, habitué aux grands rendez-vous européens et internationaux, il représenterait un renfort immédiat pour l’attaque olympienne. Surtout, l’OM pourrait se renforcer sans investissement financier massif, un paramètre essentiel dans sa stratégie actuelle.

Un contexte favorable des deux côtés


Du côté marseillais, l’arrivée de Ferran Torres offrirait une nouvelle option offensive, tout en permettant de capitaliser sur la valeur marchande de Greenwood. Le joueur espagnol pourrait bénéficier d’un rôle plus central à l’OM, avec davantage de responsabilités et de continuité. Les discussions entre les deux clubs sont encore à un stade préliminaire, mais la volonté de négocier serait bien réelle. Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre : le dossier Greenwood est désormais brûlant. Et Marseille pourrait bien être au centre de l’un des échanges les plus marquants du prochain mercato estival.

OMFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OM