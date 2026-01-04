OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné

L’Olympique de Marseille a subi un camouflet ce dimanche en Ligue 1, s’inclinant 0-2 face à un FC Nantes pourtant en lutte pour le maintien, au terme d’une prestation qui a provoqué consternation et interrogation chez les supporters marseillais.

Ce revers intervient dans un contexte déjà délicat pour l’OM, qui voit Lens creuser l’écart en tête du championnat et voit ses ambitions de podium s’étioler.

Les mots tranchants de Roberto De Zerbi : “Que puis-je faire ?”

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots. Il a assumé la responsabilité de l’échec, mais a également posé des questions cruciales sur l’état psychologique de son groupe. « Que puis-je faire ? Si on ne voit pas les symptômes avant, comment prévoir le futur ? » a-t-il interrogé, citant directement son incapacité à anticiper la prestation défaillante de certains joueurs.

C’est dans ce contexte que l’entraîneur a mentionné Vermeeren de manière très explicite : « Vermeeren a fait une mauvaise semaine, je l’ai pris dans mon bureau samedi, mais je lui ai dit que j’avais confiance en lui et que j’allais le titulariser même s’il s’était mal entraîné. Il m’a remercié. Mais je ne m’attendais pas à cette prestation…« .

Plus encore, De Zerbi a souligné que le rôle d’entraîneur moderne dépasse largement le cadre tactique, insistant sur la dimension psychologique : « il faut être encore plus psychologue qu’entraîneur aujourd’hui ».

Le tournant du match : Vermeeren et ses conséquences

Le match a basculé très tôt pour Marseille. À la 26e minute, Arthur Vermeeren a écopé d’un carton rouge direct pour un tacle dangereux, laissant son équipe à dix puis, après une seconde expulsion (Bilal Nadir), à neuf contre onze.

L’engagement excessif de Vermeeren a non seulement coûté cher sur le plan numérique, mais a aussi déstabilisé l’équilibre déjà fragile de l’équipe, rendant toute tentative de retour impossible.

Pour De Zerbi, cette expulsion illustre une problématique plus large : « Si toute l’équipe est comme ça, mon staff doit sentir les choses », a-t-il déclaré, pointant une défaillance de lecture collective bien plus profonde que les simples erreurs individuelles.

Un coach blessé, des supporters désabusés

Malgré sa franchise, l’entraîneur a voulu se distinguer de toute attitude de déni ou de fuite des responsabilités. Il a affirmé donner toujours tout pour le club et être blessé par ce type de défaite, soulignant l’amertume qu’il ressent à rentrer chez lui après une telle performance.

Dans les tribunes et dans les médias, ce match est déjà vu comme une symbolique incapacité de l’OM à maintenir une constance dans l’effort et l’application, surtout face à une formation considérée sur le papier comme « faible ».

L’après Nantes : quelles leçons à tirer ?

Au-delà du match, les propos du coach posent plusieurs questions de fond :

La gestion psychologique d’un groupe professionnel est-elle devenue plus difficile dans un environnement comme Marseille, où attentes et pression médiatique sont énormes ? La réponse est évidemment oui, mais ça ne date pas d’aujourd’hui.

est-elle devenue plus difficile dans un environnement comme Marseille, où attentes et pression médiatique sont énormes ? La réponse est évidemment oui, mais ça ne date pas d’aujourd’hui. Comment l’encadrement peut-il mieux anticiper les « symptômes » d’une baisse de moral ou d’engagement, s’il les identifie si tardivement ?

Quelle est la part de responsabilité réelle d’un joueur comme Vermeeren dans un contexte collectif déjà fragile ?

Ces interrogations traduisent un malaise plus profond qu’un simple score. L’OM est aujourd’hui à la croisée des chemins, entre ambitions sportives élevées et réalité d’un groupe parfois instable. Il faudra vite se remettre la tête à l’endroit, car se profile un mois de janvier démentiel, avec en point d’orgue le Trophée des Champions face au PSG jeudi.