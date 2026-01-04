À LA UNE DU 5 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal déçoit au moment où Nicki Nicole a un nouveau flirt
[23:00]OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné
[22:46]Ligue 1 : le PSG s’adjuge le derby face au Paris FC, le RC Lens ne s’envole pas
[22:33]RC Lens Mercato : un géant qui flambe en Ligue 1 espéré, Thauvin vend la mèche
[22:06]CAN 2025 : le Cameroun se qualifie face à l’Afrique du Sud, un joueur du Stade Rennais a régalé
[21:57]FC Barcelone Mercato : le successeur de Lewandowski se rapproche, un contrat XXL l’attend
[21:36]Real Madrid : Mbappé de retour pour la Supercoupe ? Xabi Alonso fait une annonce
[21:18]FC Nantes Mercato : Kantari en mission commando… un ancien de l’OM prêt à le rejoindre ?
[20:56]RC Lens Mercato : Guilavogui a un prétendant sérieux, son remplaçant est déjà tout trouvé
[20:35]ASSE Mercato : un transfert imminent pourrait rapporter gros… mais pas aux Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 23:00
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors du match de Coupe de France contre Bourg-Péronnas.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’Olympique de Marseille a subi un camouflet ce dimanche en Ligue 1, s’inclinant 0-2 face à un FC Nantes pourtant en lutte pour le maintien, au terme d’une prestation qui a provoqué consternation et interrogation chez les supporters marseillais.

Ce revers intervient dans un contexte déjà délicat pour l’OM, qui voit Lens creuser l’écart en tête du championnat et voit ses ambitions de podium s’étioler.

Les mots tranchants de Roberto De Zerbi : “Que puis-je faire ?”

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots. Il a assumé la responsabilité de l’échec, mais a également posé des questions cruciales sur l’état psychologique de son groupe. « Que puis-je faire ? Si on ne voit pas les symptômes avant, comment prévoir le futur ? » a-t-il interrogé, citant directement son incapacité à anticiper la prestation défaillante de certains joueurs.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

C’est dans ce contexte que l’entraîneur a mentionné Vermeeren de manière très explicite : « Vermeeren a fait une mauvaise semaine, je l’ai pris dans mon bureau samedi, mais je lui ai dit que j’avais confiance en lui et que j’allais le titulariser même s’il s’était mal entraîné. Il m’a remercié. Mais je ne m’attendais pas à cette prestation…« .

Plus encore, De Zerbi a souligné que le rôle d’entraîneur moderne dépasse largement le cadre tactique, insistant sur la dimension psychologique : « il faut être encore plus psychologue qu’entraîneur aujourd’hui ».

Le tournant du match : Vermeeren et ses conséquences

Le match a basculé très tôt pour Marseille. À la 26e minute, Arthur Vermeeren a écopé d’un carton rouge direct pour un tacle dangereux, laissant son équipe à dix puis, après une seconde expulsion (Bilal Nadir), à neuf contre onze.

L’engagement excessif de Vermeeren a non seulement coûté cher sur le plan numérique, mais a aussi déstabilisé l’équilibre déjà fragile de l’équipe, rendant toute tentative de retour impossible.

Pour De Zerbi, cette expulsion illustre une problématique plus large : « Si toute l’équipe est comme ça, mon staff doit sentir les choses », a-t-il déclaré, pointant une défaillance de lecture collective bien plus profonde que les simples erreurs individuelles.

Un coach blessé, des supporters désabusés

Malgré sa franchise, l’entraîneur a voulu se distinguer de toute attitude de déni ou de fuite des responsabilités. Il a affirmé donner toujours tout pour le club et être blessé par ce type de défaite, soulignant l’amertume qu’il ressent à rentrer chez lui après une telle performance.

Dans les tribunes et dans les médias, ce match est déjà vu comme une symbolique incapacité de l’OM à maintenir une constance dans l’effort et l’application, surtout face à une formation considérée sur le papier comme « faible ».

L’après Nantes : quelles leçons à tirer ?

Au-delà du match, les propos du coach posent plusieurs questions de fond :

  • La gestion psychologique d’un groupe professionnel est-elle devenue plus difficile dans un environnement comme Marseille, où attentes et pression médiatique sont énormes ? La réponse est évidemment oui, mais ça ne date pas d’aujourd’hui.
  • Comment l’encadrement peut-il mieux anticiper les « symptômes » d’une baisse de moral ou d’engagement, s’il les identifie si tardivement ?
  • Quelle est la part de responsabilité réelle d’un joueur comme Vermeeren dans un contexte collectif déjà fragile ?

Ces interrogations traduisent un malaise plus profond qu’un simple score. L’OM est aujourd’hui à la croisée des chemins, entre ambitions sportives élevées et réalité d’un groupe parfois instable. Il faudra vite se remettre la tête à l’endroit, car se profile un mois de janvier démentiel, avec en point d’orgue le Trophée des Champions face au PSG jeudi.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot