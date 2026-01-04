À LA UNE DU 4 JAN 2026
[18:45]OM – FC Nantes : De Zerbi fait un gros aveu et met une belle cartouche à deux joueurs !
[18:19]Real Madrid : un carton face au Betis sans Mbappé, Xabi Alonso a trouvé son nouveau héros !
[18:07]FC Nantes : une nouvelle très réjouissante tombe après la victoire contre l’OM
[17:46]ASSE Mercato : le premier mouvement de l’hiver est désormais connu (officiel)
[17:30]OM : De Zerbi propulsé vers la sortie, Marseille n’en peut plus !
[17:10]Stade Rennais Mercato : annoncé partant cet hiver, un cadre a envoyé un signal fort
[17:01]OM – FC Nantes (0-2) : les notes des Marseillais et des Canaris
[16:41]RC Lens : un nouveau Sang et Or international français en plus de Thauvin ?
[16:18]OM – FC Nantes : le chaos s’empare des réseaux sociaux après le but refusé aux Canaris
[15:59]Real Madrid Mercato : le nom de Cristiano Ronaldo revient… dans un contexte inattendu
OM : De Zerbi propulsé vers la sortie, Marseille n’en peut plus !

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 17:30
Après la défaite de l’OM contre le FC Nantes au Vélodrome, les supporters ont laissé éclaté leur colère sur X avec notamment le souhait de voir Roberto De Zerbi démissionner.

Après une nouvelle performance jugée insuffisante de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, une partie significative des supporters phocéens a exprimé son mécontentement, allant jusqu’à réclamer la démission de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi. La défaite à domicile contre le FC Nantes (0-2) — un très mauvais résultat — a servi de catalyseur à cette grogne qui couve depuis plusieurs semaines.

🔥 Une ambiance de plus en plus tendue au Vélodrome

L’OM, censé jouer les premiers rôles, vit une saison contrastée. Si certains résultats positifs ont été obtenus, l’équipe peine à instaurer une régularité — un problème souvent pointé du doigt par les supporters. Cette dernière défaite face à Nantes, qui a frustré les fans, est venue raviver des critiques déjà présentes envers la gestion tactique et les choix de De Zerbi, qui n’a gagné qu’un seul match sur les quatre derniers en L1.

👥 Les frustrations des supporters

Sur X, les supporters s’en donnent à cœur joie :

« Est ce que la direction peut dégager de Zerbi ou il a l’immunité c’est comment »

« Constat : De Zerbi est un coach moyen, il devrait démissionner à la fin de la saison s’il possède un peu de fierté »

« De Zerbi démission. Il est là depuis un an et demi. Qualité de jeu et résultats trop en dessous de la qualité de l’effectif a disposition »

« De Zerbi doit déposer sa démission dès ce soir. Mettre 5 défenseurs contre Nantes à Domicile… »

« De Zerbi il veut pas poser sa démission comme l’an dernier par contre là il faut l’accepter directement ».

🧠 Un mouvement de mécontentement pas nouveau

Ce mouvement de mécontentement n’est pas totalement nouveau. Durant la saison, des critiques sur De Zerbi ont souvent émergé chez les supporters marseillais. Mais malgré la pression des supporters et les critiques, rien n’indique pour le moment que De Zerbi va démissionner ou être démis de ses fonctions dans l’immédiat. Le club semble pour l’instant privilégier la stabilité et la confiance dans son projet sportif à long terme, tout en appelant à davantage de résultats positifs pour apaiser les tensions.

